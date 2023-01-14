https://news.day.az/politics/1528443.html Посольство Турции опубликовало поздравление в связи с годовщиной восстановления дипотношений с Азербайджаном
Посольство Турции опубликовало поздравление в связи с годовщиной восстановления дипотношений с Азербайджаном
Посольство Турции в Азербайджане сделало публикацию на своей странице в Twitter по случаю 31-й годовщины восстановления дипломатических отношений между Баку и Анкарой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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