Посольство Турции опубликовало поздравление в связи с годовщиной восстановления дипотношений с Азербайджаном

Посольство Турции в Азербайджане сделало публикацию на своей странице в Twitter по случаю 31-й годовщины восстановления дипломатических отношений между Баку и Анкарой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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