Закир Гасанов обсудил с командирами ситуацию в Карабахе и на условной границе с Арменией

14 января состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Закир Гасанов обсудил с командирами ситуацию на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам и на условной границе с Арменией.

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