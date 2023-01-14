https://news.day.az/politics/1528450.html Закир Гасанов обсудил с командирами ситуацию в Карабахе и на условной границе с Арменией
Закир Гасанов обсудил с командирами ситуацию в Карабахе и на условной границе с Арменией
14 января состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Закир Гасанов обсудил с командирами ситуацию на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам и на условной границе с Арменией.
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