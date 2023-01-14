https://news.day.az/politics/1528452.html Азербайджанские депутаты проведут встречи в Европарламенте
Азербайджанские депутаты проведут встречи в Европарламенте
15 января депутаты Милли Меджлиса, члены делегации Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан Нурлан Гасанов и Севиль Микаилова совершат визит во французский город Страсбург.
Об этом сообщили в субботу Day.Az в Милли Меджлисе.
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