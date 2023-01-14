Армянские "Авгиевы конюшни": несмываемые нечистоты глупости и лжи

Автор: Акпер Гасанов

Я - азербайджанский журналист, но порой приходится ощущать себя героем греческой мифологии Гераклом, который очистил обширные конюшни элидского царя Авгия. Они не чистились 30 лет. Почти столько же лет, сколько существует формальная независимость Армении. Говоря словами известного киношного персонажа, "не скажу, что с моей стороны это подвиг, но что-то героическое тут есть".

В первую очередь потому, что Геракл свой седьмой подвиг совершил всего один раз. Он использовал не свою силу, а энергию двух рек - Алфея и Пенея. Сначала перегородил их плотинами, а потом направил воду на конюшни. Мощный поток смыл все нечистоты, и таким образом Геракл справился с работой всего за один день. Мне же приходится "очищать армянские Авгиевы конюшни" едва ли не ежедневно.

Просто потому, что словесные нечистоты там никогда не заканчиваются. Судите сами. "Лачинский коридор был закрыт после договоренности премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Праге", такую "мысль" высказал в Национальном Собрании РА депутат от оппозиционного блока "Армения" Андраник Теванян.

Громкое заявление. А какие основания для него у данного оратора? Тут все предельно просто- по словам оппозиционера, в Праге Пашинян, по сути, признал Нагорный Карабах частью Азербайджана," что в свою очередь дало Баку возможность нарушить взятые на себя трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года обязательства". Вот оно что выяснилось! Армянский оппозиционер решил вспомнить про трехстороннее заявление, которое он обозвал декларацией.

Хорошо, давайте посмотрим, выполнила ли его Армения? В одном из пунктов данного документа написано, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Выведены армянские вооруженные силы из Карабахского экономического района Азербайджана? Не выведены. К ним, по Лачинскому коридору, поставлялось оружие и боеприпасы. Сейчас, более месяца уже, не поставляются. Карабахские сепаратисты и ереванские "реваншисты" устроили в этой связи истерику.

Совершенно бесполезную, замечу. В том числе и потому, что сама Армения игнорирует трехстороннее заявление. Но Андраник Теванян на сей счет помалкивает. При этом, по сути, он повторяет ровно то, о чем говорит Азербайджан. По итогам четырехсторонней встречи в Праге Армения вынуждена была признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район.

Действительно, после этого у официального Еревана не осталось поводов для вмешательство во что-то, происходящее в данном азербайджанском регионе. Но были ли эти действия руководства Армении добровольными? Отнюдь. Никол Пашинян постоянно пытался лавировать, лавировать, но в итоге не вылавировал. И то, что рядом с ним в Праге находился президент Франции, никак Пашиняну и Армении не помогло.

Так что, сказав "а", армянскому реваншисту следовало бы сказать и "б". Но он пошел иным путем. Выбрав Никола Пашиняна "козлом отпущения". Хотя речь идет не о слабости армянского премьера, а о силе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Слова которого никогда не расходятся с делом. Глава нашего государства доказал это и позже, жестко и элегантно указав президенту Франции на дверь.

И это в то самое время, когда армянский премьер констатирует, что РА не в состоянии обеспечивать собственную национальную безопасность, полагаясь в этом фундаментальном вопросе на Россию.

Замечу лишь, что такая позорная для Армении ситуация сложилась не в один день. Это - плод провокационной и глупой деятельности всех правителей РА, с момента обретения ею сильно усеченной независимости.

Но и этого очевидного факта Андраник Теванян не признал. И вовсе не удивительно, что он в итоге "не увидел" того, что Лачинский коридор перекрыт российскими миротворцами, которые препятствуют доступу азербайджанских экологов на золоторудное месторождение "Гызылбулаг" и медно-молибденовое месторождение "Демирли", что подверглись грабежу со стороны карабахских сепаратистов.

Что, в итоге, получается? Если исходить из "логики" Теваняна, то Пашинян должен был бы лично способствовать проведению мониторинга с азербайджанской стороны на этих рудниках. Он же, как утверждает армянский "реваншист", все сдал, со всем согласился. Но этого не происходит. Доступ наших экологов на наши же рудники не обеспечен. Странно, что и этот очевидный факт остался вне поля зрения Теваняна.

Впрочем, не удивлюсь, если он, когда азербайджанская сторона добьется и мониторинга на данных месторождениях, которые обязательно перейдут под азербайджанский контроль, снова начнет твердить, что во всем виноват Пашинян.Таким образом, он снова заставит меня засучить рукава для очередной очистки армянских "Авгиевых конюшен". Нечистоты в которых не смог бы смыть даже мифический Геракл.