Посол Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты Президенту Франции

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты президенту этой страны Эмманюэлю Макрону.

Как сообщает в субботу Day.Az, президент Франции поздравил посла с новым назначением и пожелал ей успехов в этой деятельности.

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