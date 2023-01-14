https://news.day.az/politics/1528499.html Посол Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты Президенту Франции - ФОТО - ВИДЕО
Посол Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты Президенту Франции - ФОТО - ВИДЕО
Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты президенту этой страны Эмманюэлю Макрону.
Как сообщает в субботу Day.Az, президент Франции поздравил посла с новым назначением и пожелал ей успехов в этой деятельности.
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