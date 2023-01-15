Европа ценит Азербайджан

Автор: Ибрагим Алиев

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан в 2022 году открыл многосторонние перспективы, работа над которыми будет усилена в 2023-м. Сегодня многие развитые страны, в частности в Европе, видят нашу страну в качестве надежного партнера, высоко оценивая вклад Баку в современные мировые процессы. Принципиальный подход главы государства к системе международных отношений, его стратегическое видение и взвешенный политический курс превратили Азербайджан в одного из самых надежных партнеров Европы. Дальновидная внешнеполитическая стратегия главы нашего государства является примером успешного построения взаимовыгодных отношений между странами. Как результат, сегодня Европа видит и принимает ценность и важность Азербайджана.

Приверженность к дальнейшему развитию отношений была, кстати, обсуждена в телефонном разговоре между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Федеративной Республики Германия Штайнмайером, состоявшемся 13 января. Напомним, что в ходе беседы президенты выразили удовлетворение нынешним состоянием азербайджано-германских связей и обсудили перспективы сотрудничества. Коснувшись вопросов региональной безопасности, Франк-Вальтер Штайнмайер также подчеркнул, что Германия поддерживает трехсторонний формат Европейский Союз-Азербайджан-Армения при непосредственном участии Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что высоко оценивает трехсторонние переговоры, проводимые при поддержке Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, выразил приверженность Азербайджана процессу обсуждений в рамках трехстороннего формата Европейский Союз-Азербайджан-Армения.

Также в ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация на дороге Ханкенди-Лачин на территории Азербайджана. Глава нашего государства отметил, что утверждения Армении о том, что дорога якобы заблокирована, являются ложью, обеспечивается свободное движение по дороге гуманитарных грузов по линии Международного Комитета Красного Креста, а также других гуманитарных грузов.

Во время беседы президенты, еще раз высоко оценив перспективы азербайджано-германского сотрудничества, отметили важность приложения совместных усилий для развития связей.

По итогам разговора можно подтвердить и констатировать, что в настоящее время большинство государств-членов ЕС считают Азербайджан своим стратегическим партнером, что является немалым достижением страны, не являющейся частью Европейского Союза. Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву созданы дополнительные возможности для более широкого сотрудничества. Неслучайно сегодня Азербайджан считается одним из надежнейших поставщиков энергоресурсов в Европу. Наличие долгосрочных, предсказуемых и доверительных отношений сотрудничества в области энергетики между Азербайджаном и ЕС имеет большое значение не только для региона, но и в более глобальном смысле.

Однако, стоит отметить, что не все страны придерживаются политики здравых отношений и готовы погубить ценное взаимодействие Баку, симпатизируя нищей Армении ради своих корыстных интересов и армянству в целом, вопреки многочисленным перспективам. Одной из таких стран является Франция, чьи колониальные амбиции не остались в бесправном прошлом, когда в мире царили захватничество и беззаконие.

Предвзятая позиция Франции в отношении Азербайджана уже всем известна. Резолюции, принятые Национальной ассамблеей Сената Франции против Азербайджана, соответствующие заказные статьи во французских медиа являются наглядным тому примером. Франция в недавнем прошлом являлась сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Но в данном случае лишь создавалась видимость того, что проводится какая-то работа в этом направлении. На деле же Франция занимала проармянскую позицию. И даже после второй Карабахской войны, завершившейся победой Азербайджана, Франция, которая когда-то должна была работать для решения карабахской проблемы и проявлять нейтралитет, проводит предвзятую политику в отношении Азербайджана, пытается ворваться в регион и даже уничтожить трудно достигнутый мир.

О двуличии Французского государства и ее политиков в Азербайджане говорили не раз. Президент Ильхам Алиев, в частности, напомнил об этом в недавнем интервью азербайджанским телеканалам.

Отвечая на вопрос о деструктивном пути Парижа, глава государства отметил, что Франция до нынешнего правительства всегда пыталась сохранять баланс.

"Хочу даже напомнить один эпизод, - возможно, многие упустили его из виду,- 24 апреля 2015 года президент Франсуа Олланд посетил Армению. Всего четыре лидера отправились в тот день в Армению. Это было ее очередным крахом, и это был крах ее исторической фальсификации. Он поехал туда, а я поехал в Чанаккале. Президент Олланд прибыл вечером из Армении в Баку, даже раньше меня. Наше мероприятие заняло немного больше времени. Я приехал, президент Олланд уже был в Баку, и на следующее утро - 25 апреля - мы с ним встретились. О чем это говорит? Это показывает действие политика. Это показывает, что Франция является сопредседателем, она с уважением относится к этому посту и к нам, и он прибыл, чтобы сохранить баланс. Я очень высоко ценю это, очень высоко. Но потом этот баланс нарушился. Даже до войны этот баланс был нарушен. То есть баланс может быть нарушен, но тогда вы должны выйти из сопредседательства. Я имею в виду тот период. Выйдите, будьте вместе, называйте друг друга родственниками. Я не возражаю, но выйдите отсюда, вы не можете быть посредником. Но они хотели быть посредником, - может быть, и сейчас хотят, - и в то же время, как говорится, укрепляют теплые взаимоотношения.

Поэтому я считаю, что нынешняя ситуация - результат действий нынешнего французского правительства. Я надеюсь, что в будущем во Франции будет сформировано такое правительство, которое будет ценить связи с Азербайджаном. Потому что мы всегда в нашей политике сотрудничали с ними только с дружескими намерениями. В предыдущий период, я могу сказать, что более 10 наших городов побратались, были взаимные визиты, приезжали многие представители, президент Саркози, президент Олланд посещали с визитами Азербайджан. А сейчас ситуация совсем иная. Недавно на одной из закрытых встреч я сказал, что Франция может прожить без нас, мы тоже можем прожить без Франции, ни они, ни мы даже не почувствуем это. Но это их путь, это их выбор, мы опять же ничего не предпринимали против них. Просто отвечали им во время войны. Не хочу сейчас говорить о контактах на высшем уровне во время войны, это происходило в ходе закрытых бесед. Но во время войны у нас сложились, как говорится, весьма напряженные отношения. В то время Франция открыто обвиняла нас, клеветала на нас. Сейчас я требую от них извинений. Они оклеветали нас, говорили, что мы якобы привели джихадистов. Нет ни одного доказательства. Они извинились перед нами? Нет.

И во время войны они выдвинули инициативу против нас в ООН. В то время не получилось, страны-члены Движения неприсоединения предотвратили это. Как вы уже отметили, Франкофония, после нее Пражская встреча. Пражская встреча фактически являлась продолжением Брюссельского формата, так как этот формат, как говорится, предложил Шарль Мишель - председатель Совета Европейского Союза, и это было продолжением Брюссельского формата, просто с участием президента Франции. Но спустя неделю чего только он не сказал об Азербайджане. И я должен был ответить ему. Поэтому мы просто отвечали. Их Сенат, Национальная ассамблея принимают антиазербайджанские резолюции, наш Милли Меджлис в ответ выступает с заявлением. Во Франкофонии, - вы абсолютно правы, - они потерпели неудачу, ничего не добились, оказывая давление на несколько стран. Они ничего не смогли добиться в ООН. Четыре страны фактически сорвали их игры. Возникает вопрос - почему? Я не могу этого понять. То есть, что является источником такого неадекватного отношения к нам, все это я понять не могу, даже не хочу думать об этом. Опять же говорю, что они жили и проживут без нас, мы жили и проживем без них, и в них не нуждаемся. Просто это ненормальная ситуация, и не мы довели эту ненормальную ситуацию до такого уровня. Поэтому если будет идея нормализации этой ситуации, то, конечно, не мы будем ее инициаторами",- сказал глава государства в интервью.

Европейские лидеры уже видят попытки Франции ухудшить отношения между ЕС и Азербайджаном. В Европе понимают, что игра, которую хочет построить Франция, не увенчается успехом, и они не хотят участвовать в этой авантюре. Именно поэтому Штайнмайер решил попытаться "спасти" европейское посредничество и исправить ошибки французского лидера, чуть было не стоившие Брюсселю его роли посредника в решении оставшихся после конфликта вопросов. Франции не удалось взять под контроль переговорный процесс, все ее попытки в этом направлении провалились. Азербайджан, в свою очередь, поддерживает трехсторонний формат с участием ЕС и Армении и ясно дал понять, что не приемлет процесс, направленный в русло чьих-то интересов, и такие попытки бесперспективны.

Париж не может переварить того факта, что Азербайджан стал реальной силой в регионе, что наша страна проводит независимую политику и перешла в категорию государств средней силы. Кроме того, Францию очень беспокоит усиление тюркского мира, повышение его роли и влияния на обширном пространстве от Европы до Китая. Эти новые реалии не отвечают ее геополитическим интересам. В этом нет ничего удивительного, однако вызывает сожаление, что Франция решила демонстрировать свое отношение к Азербайджану в свойственной ее колониальной натуре агрессивной форме. Очень важно, что Баку на самом высоком уровне высказывает свой протест Парижу и указывает французской стороне на ее место. Этим Азербайджан демонстрирует, что не намерен отступать от своих намерений и своих "красных линий" и пасовать перед страной-членом Совета безопасности, как бы коварны не были ее планы. Президент Ильхам Алиев четко выразил позицию Баку по региональным вопросам и предупредил Армению, что 2023 год станет для нее последним шансом.

Дальнейшая картина развития всего Южного Кавказа четко обрисована главой нашего государства: это дальнейшее укрепление лидерства Азербайджана, реализация транзитного потенциала и активизация региональной взаимовыгодной коммуникации. Хотят того в Армении или нет, но именно так будет развиваться наш регион. Именно от Азербайджана будут зависеть ключевые процессы, именно нашей стране будут принадлежать важнейшие инициативы. При этом Баку предлагает возможности для взаимной выгоды и добрососедства всем странам - и даже Армении, несмотря на тяжелейшую историю взаимоотношений.

Еревану стоило бы прислушаться и не идти на поводу французских колониалистов. Рано или поздно разорвут и продадут по кусочкам.