В Армении начинают подготовку пушечного мяса?

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении нашли новый путь зомбирования общества. На старых сказках и мифах "истинных армян" стало воспитывать все сложнее. Особенно осложнила работу агитпропу 44-дневная война, пошатнувшая все идеологические основы конструкции под названием "Армения".

Чтобы исправить ситуацию, в Армении с 2023-2024 учебного года для учащихся старших классов школ станет обязательным обучение в военно-спортивных лагерях. Не пройдешь лагерь - не получишь аттестат. Об этом сообщила замминистра образования РА Сваджян. Так что все официально. Это не общественная организация вроде "Еркрамаса", тут все будет поставлено на государственные рельсы. В прошлом году такой лагерь уже действовал пилотно в одной из областей, теперь же прохождение подготовки станет обязательным. Помимо обучения военному делу подростков будут учить также боевым танцам. Ну, само собой, без танцев никак...

Помнится, после апрельских боев 2016 года, когда уверенность армян в непобедимости "железных ашотов" пошатнулась в первый раз, в Армении начали лихорадочно искать выход. Верхушка власти, живущая воспоминаниями о Первой карабахской войне, когда боевые действия можно было вести разрозненными бандами и каждый полевой командир был царем и богом, осознала, что времена изменились. В новых условиях Армения оказалась перед фактом полной небоеспособности. Ведь мифы о былом величии это одно, а реальность - совсем другое. Можно сколько угодно рассказывать исторические небылицы, но когда дело дошло до необходимости воевать, причем, не прячась за сильного союзника как в начале 90-х, а один на один с противником, "железные ашоты" показали свое истинное лицо. Стало ясно, что Армения не имеет традиций не только государственности, но и военного дела, а армяне по природе вовсе не воины, как утверждала пропаганда. В глубине души многие армяне поняли, что все сказки о якобы великих победах предков либо не касаются народа, называющего себя хай, либо просто придуманы агитпропом.

И только сменивший опозорившегося Оганяна новый министр обороны Виген Саркисян не терял самообладания. Получив пост, он сразу начал генерировать идеи, призванные хоть немного приблизить к реалиям мифы, которыми кормили (и продолжают кормить даже после 44-дневной войны) армян. Новый министр выдвинул концепцию "нации-армии", созвучную неудачному продукту пропаганды "народ-воин". Как пояснял Саркисян, "не только те, кто служит в вооруженных силах, но все население должны иметь связанные с армией многочисленные программы". Само собой, и учебные. Массовое дезертирство во время апрельских боев армянских военнослужащих продемонстрировало, что с военно-патриотическим воспитанием дела обстоят из рук вон плохо. Правда, прожекты Саркисяна не помогли - во время Второй карабахской войны армяне бежали от Азербайджанской армии с еще большей скоростью.

Соседи никак не поймут, что главное в военно-патриотическом воспитании это мотивация. Ненависть и месть, на которых растут армянские дети, это не те мотивы, которые побуждают смело идти в бой и стоять до последнего. Стоять до конца можно, защищая родную землю, а концепция патриотизма у армянства построена на нереальном материале, на далеком и туманном прошлом, и армянская молодежь просто не знает, за что ей умирать. В обозримой истории никакого армянского государства, земли которого отобрали бы Азербайджан или Турция, не существовало, а за некую мифическую "великую Армению" умирать как-то обидно. Это то же, что умирать за Нарнию, Шир или Нагонию. Мотивация армянских патриотов просто смешна - когда-то, мол, весь регион принадлежал армянам и каждый армянин должен посвятить себя возвращению в то якобы героическое прошлое.

Еще раз подчеркнем - армяне не народ-воин. Ну не воины, что теперь поделать, в этом нет ничего страшного. В мире очень немного народов, которых можно так назвать. И армянство к их числу не относится. У этого народа есть наверняка другие достоинства, которые стоило бы пестовать и развивать вместо того, чтобы навязывать гражданам не соответствующие их менталитету качества.

Эти военно... то есть спортивно-патриотические лагеря для детей совершенно бессмысленный проект. Еще в мохнатые годы оккупации Серж Саргсян создавал подобные сборища и лагеря, вовлекая туда молодежь Армении, диаспоры и оккупированных территорий. Молодые армяне варились в националистическом соку, учились добросовестно ненавидеть и готовились к мести, но, как показал 2020 год, это не помогло. Не стоит разодевать молодежь в военную форму, обучать разбирать и собирать автомат и целиться в "условного противника". Все равно в реальном бою они окажутся недееспособны. Потому что, повторим, ненависть и мифология это плохой мотиватор. Единственное, что подобрано в программе лагерей для старшеклассников удачно - это танцы. Армянские, скажем так, специалисты, считают, что наличие у армян военных танцев означает наличие и грозного боевого прошлого. Ничего подобного. Хотя бы потому, что эти танцы переняты ими у других народов. Тем не менее, танцы и песни это всегда хорошо, они, если отвлечься от националистической пропаганды и мифологии, помогают человеку развиваться. Хотя бы физически.

Кстати, за год до войны в военно-учебных заведениях Армении ввели преподавание военных танцев. Кто-то ошибочно решил, что военные танцы помогут привить армянским курсантам дух победы. В старину, мол, их исполняли перед битвой для вдохновения... Видимо, одного года обучения танцам оказалось мало для вдохновения, но зато помогло укрепить ноги. Что очень пригодилось зинворам осенью 2020 года...