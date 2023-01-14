Обнародована программа визита в Баку директора Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепа США

Обнародована программа визита в Баку директора Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента США Марка Кэмерона.

Как сообщили в субботу Day.Az в посольстве США в Азербайджане, Кэмерон примет участие во внутренних встречах с командой посольства в Баку, встретится с различными официальными лицами, а также экономическими, политическими и другими партнерами правительства США.

"Марк Кэмерон работал как в Грузии, так и в турецких городах Адана и Анкара. На встречах он отметит, что Соединенные Штаты остаются привержены продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа, и подчеркнет, что прямой диалог является ключом для решения вопросов между сторонами и достижения устойчивого мира", - говорится в сообщении.