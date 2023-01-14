Европарламентарию Желяне Зовко

Депутат Европейского парламента от Хорватии, постоянный докладчик Европарламента по Азербайджану Желяна Зовко присоединилась к числу еврочиновников, которые повелись на жалобливые и лживые причитания беглого олигарха Рубена Варданяна о происходящем на Лачинской дороге.

Прежде всего надо отметить, что само назначение госпожи Зовко на пост докладчика Европарламента по Азербайджану - это провокация, которая наводит тень на беспристрастность одной из значимых евроструктур. За время пребывания на должности Зовко ни разу не удосужилась посетить Азербайджан, что уже как минимум странно, учитывая страну ее назначения. Более того, мадам Желяна пишет однобокие проармянские материалы о культурном наследии на освобожденных от оккупации территориях. Словом, есть все предпосылки для того, чтобы с уверенностью утверждать - Зовко связана с армянским лобби в Европе или организациями, связанными с Арменией.

Сегодня евродепутат выступила с заявлением, один в один по своему содержанию совпадающим с тезисами армагитпропа. Видите ли, Зовко "серьезно обеспокоена блокадой Лачинского коридора, которая препятствует поставкам продовольствия и других предметов первой необходимости населению Карабаха". У читателей может возникнуть ощущение, что хорватский чиновник живет в параллельной вселенной в отрыве от реального времени. Которая не следит за новостями, где можно было ознакомиться с заявлениями иностранных журналистов, прибывших освещать акцию азербайджанских экоактивистов против варварского разграбления месторождений в Карабахе. Можно было бы объяснить такое поведение, сославшись на раннюю старость, учитывая возраст мадам Желяны. Но...

Дело в том, что госпожа Зовко прекрасно отдает себе отчет в том, что она делает. Ее заявление имеет одну цель - рассеять внимание мирового сообщества от сути происходящего и обелять по мере возможности преступную "верхушку" сепаратистов, окопавшихся на территориях, временно подконтрольных российскому миротворческому контингенту. А суть проблемы в том, что до 12 декабря 2022 года в Карабахе осуществлялась незаконная эксплуатация месторождений, которые согласно международному праву являются собственностью Азербайджанской Республики. Акция протеста экоактивистов направлена не на "блокирование" Лачинской дороги, как утверждает мадам Желяна, а для остановки разграбления золотых рудников. В Карабах ежедневно беспрепятственно проезжают как машины миротворцев, так и транспортные средства Красного креста. Никакого гуманитарного кризиса в Карабахе нет, что подтверждают многочисленные снимки в социальных сетях, опубликованных самими армянами в Ханкенди. Желяне Зовко не стоит повторять мантры Рубена Варданяна, который взял в заложники армян проживающих в Карабахе. Если евродепутат действительно сочувствует армянам в Карабахе, то ей уместнее было бы говорить о санкциях против беглого олигарха, который не даёт покоя жителям, проживающим на территориях временно подконтрольных миротворцам.

Так что, в вашем возрасте врать уже стыдно, госпожа Зовко...

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.