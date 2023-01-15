Варданян обратился к миру с просьбой помощи в продаже золота

Не прошло и двух месяцев как беглый олигарх Рубен Варданян вновь прибег к услугам русскоязычного телевизионного канала RTVI и ее длинноногой телеведущей Татьяне Бур. На этот раз Кубик Рубик призвал Россию, Европу и США ввести санкции против Азербайджана из-за якобы "блокировки Лачинского коридора" и пожаловался на "очень сложную и тяжелую гуманитарную обстановку", мол "жители региона вынуждены жить без топлива, продовольствия и связи".

Примечательно, что о санкциях говорит человек, который еще в октября 2022 года был включён в Украине в санкционные списки. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, а затем своим указом утвердил президент Володимир Зеленский. На портале "Война&санкции", созданном при поддержке МИДа Украины и Национального агентства по предотвращению коррупции, указано, за что именно попал в санкционный список Варданян: "Высшее руководство системообразующей российской компании, которое вовлечено в материальную (транспортную, логистическую и другую) поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Так что в Украине прекрасно знают, на чем Варданян сколотил свой капитал и против кого используются деньги от продажи контрабандного золота.

В настоящее время завершается расследование ряда иностранных правительств касательно происхождения бизнеса Варданяна в Карабахе. В частности, властей в странах ЕС интересует, куда направляются вырученные от продажи незаконно добытых металлов деньги. На фоне того, почему Украина ввела против Варданяна санкции, этот вопрос становится гораздо прозаичнее. Мы надеемся, что нелегальная деятельность Варданяна станет объектом пристального изучения международных журналистов и правоохранителей.

Хотим еще раз напомнить о расследовании, опубликованном в марте 2019 года. Тогда OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности) выпустил расследование о системе офшорных компаний "Тройки диалог", через которые, как указывают российские СМИ, тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 миллиарда долларов. Через компании Варданяна из России выводились деньги, в том числе с использованием "криминальных схем". По данным расследования, сеть действовала с 2006 по 2013 годы, и за это время было в целом отмыто и выведено из России около 9 миллиардов долларов. Расследование получило название "Тройка ландромат". Тогда на руках у журналистов оказались порядка 60 тысяч финансовых документов, которые "утекли" из литовского банка Ukio, закрытого в 2013 году. Изучение этих документов и пролило свет на многочисленные схемы и финансовые ухищрения. Так, в созданную "Тройкой диалог" сеть входило по меньшей мере 75 взаимосвязанных офшорных фирм, часть из которых открыла счета в Ukio. "Директорами" многих из этих фирм оказались обычные сезонные рабочие из Армении. Одного из них авторы расследования нашли в Ванадзоре. Подпись 34-летнего Армена Устяна, живущего в крайне тяжелых социально-бытовых условиях, стоит на финансовых документах одного из офшоров "Тройки" на 50 миллионов долларов (!). Авторы расследования нашли нескольких граждан Армении, чьи паспортные данные оказались в руках организаторов "ландромата", а их подписи были попросту сфальсифицированы.

Что касается заезженного вброса Рубена Карленовича о "блокаде", то для проезда по Лачинской дороги нет никаких препятствий. Каждый день десятки машин российских миротворцев и Красного Креста проезжают из Карабаха в Армению и в обратном направлении, доставляя необходимое продовольствие на территории, временно подконтрольные РМК. Иностранные журналисты, в том числе из России, Европы и США, к которым обращался кубик Рубик, несколько дней назад воочию наблюдали за реальной ситуацией на Лачинской дороге. Запрет действует только на вывоз незаконно эксплуатируемого золота с целью его дальнейшей продажи по серым схемам. Это и беспокоит Варданяна, ведь азербайджанские экоактивисты поставили крест на его незаконной деятельности.

Рубик джану пора зарубить себе на носу - добыча и дальнейший вывоз азербайджанского золота прекращена навсегда и ему пора поскорее убираться из Карабаха подобру-поздорову. Засланцу не скрыться от правоохранительных органов Азербайджана. Ни Россия, ни Европа, ни США не будут спасать шкуру беглого олигарха.