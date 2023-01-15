По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще восемь автомобилей снабжения миротворцев

На Лачинской дороге в очередной раз созданы условия для проезда машин снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Как сообщает в воскресенье сотрудник Trend, командированный в Шушу, был обеспечен беспрепятственный проезд колонны из 8 машин снабжения миротворцев из Лачина в направлении Ханкенди, передает Day.Az.

Кроме того, сегодня утром были созданы условия для проезда по дороге еще нескольких машин, принадлежащих Международному комитету Красного Креста.

Акция протеста, проводимая представителями неправительственных организаций (НПО) Азербайджана в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе, продолжается уже тридцать пятый день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря должна была приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, прибыв на территории проведения согласованного мониторинга в сопровождении российских миротворцев, группа столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг были сорваны из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.