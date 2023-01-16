В соцсетях поиздевались над Варданяном с оторванными... и его будущим

Заседание постановочного шоу "совбеза" сепаратистов в Карабахе завершилось. Бандиты и мошенники подписали мировую и заявляют о продолжении "борьбы". Как написала один из армянских журналистов, регулярно сливающая инсайды от главаря сепаратистов Араика Арутюняна "конфликтующие стороны пришли к обоюдному согласию".

Интересно, о каком обоюдном согласии идет речь? На данный момент известно, что беглый олигарх Варданян остается пребывать на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам. Ясное дело, что взамен Рубен Карленович пообещал своим заклятым противникам нечто, отчего те не смогли отказаться.

А тем временем в соцсетях открыто потешаются над кубиком Рубиком, который изрядно поднадоел одним своим присутствием в Карабахе. Клоунада Варданяна настолько опротивела общественности, (причем даже армянской), что практически ежедневно на него рисуются карикатуры, где Рубик становится объектом насмешек.

Хочется сказать, что даже если Варданяну и удалось потайными путями мимо российских миротворцев добраться в Карабах, то обратно есть только один путь - отбывать срок в азербайджанской тюрьме. Твои кукловоды могут вытащить тебя откуда угодно - но только не из под железного кулака.

Напомним, 17 ноября, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза по "Восточному партнерству" Дирком Шубелем, Президент Ильхам Алиев сказал: "Если они хотят говорить о правах и безопасности армян в Карабахе, то это не получится. Мы готовы говорить об этом с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как засланный Москвой Варданян, набивший карманы миллиардами, украденными у русского народа". Посыл главы государства предельно ясен - Варданяну придется покинуть Карабах, причем предварительно сдав все награбленное.