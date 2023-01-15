Варданян как зеркало армянского идиотизма: Сержик, Робик, Араик и Виталик против Рубика

Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az

Очень хочется написать что-нибудь доброе и оптимистичное, не влезая ни в историю, ни в практическую этнографию, ни в религию, ни в политику, в том числе в отношения Эритреи и Эфиопии - или же в недомолвки Конго про Уганду - ни в экономику, ни в дела геополитические или военные, ни в темы, касающиеся обналичивания схапанного непосильным трудом, ни в воспоминания о прошлом или советами про будущее планеты, галактики, работы или квартала, где и проживаешь.

Впрочем, с работой и так все ясно. Приходится пахать, уставать, спать, подниматься, обустраиваться, кормить собственные ожидания и соглашаться с реалиями, а потом наступает очередной бабах: и все, придется начать с нуля пахать, подниматься, обустраиваться и работать.

Круг Уробороса замыкается, начинается новый виток Шамбалы. Или Сансары, неважно.

И так до бесконечности, год за годом.

Ух, как оптимистично.

Ладно. Об этом ничего не буду писать. Поищем чой-нить доброе, толстое и, как говорится в "Сказании временных лет" - оптимистичное.

Про Ханкенди.

Точнее, про то, что там творится.

И про армян, которые просиживают штаны и превращают кислород в углекислый газ там, где пока, временно, находятся российские миротворцы.

Никакого мира они не творят, честно говоря - но ризеншнауцер с точными определениями, как-никак, они скопом называются "Российский миротворческий контингент", да.

Желательно нейтральное, то есть ситуация примерно такая же, как у Бомарше в "Севильском цирюльнике". Ещё покойный Андрей Миронов просто неблестяще отыграл эту сцену в телеспектакле Театра Сатиры, который периодически выходит на экраны, разбавляя изумительным юмором четвертьвековой давности нынешние бесчисленные "Ёлки", "Нашу Рашу", "Яйца судьбы", дурацкие попытки переснять фильмы Рязанова и прочую высокобюджетную лабуду и малоудобоваримую похабень, которая с большой натугой и крайне сомнительными результатами пытается притвориться российским юмором современного разлива. В итоге, вольно цитируя помянутого покойного Бомарше, писать про армян в Ханкенди почти нечего, поскольку куда ни ткнись, кого-нибудь либо мстительного и крикливого, либо тупого и отмороженного обязательно обидишь.

Не то, чтобы это особо трогало - нет, судьба видать.

Но все-таки, доброе и оптимистичное откуда взять?! Переберем варианты. Природа. Звери и птицы домашние и дикие, которые в малом количестве водятся вокруг Ханкенди, Аскерана, Ходжалы и Агдере. Беспроигрышный вариант. Сетон-Томпсон, Даррелл, Гржимек, Джой Адамсон и Бианки про зверюшек и птичек много лучше писали, однако тема вечна и неисчерпаема. Книги. Литература велика и обильна, но некоторые жанры изучены довольно неплохо: те же исторические романы, научная фантастика и фэнтези. Писать не переписать. Путешествия. Где был, что видел, чего запомнил.

Но все суетно и мелко в сравнении с треволнениями, что приходится вытерпеть убогим жителями Ханкенди. Ибо не счесть несчастий, переживаемых ими из-за грызни между ставленником Кремля Рубеном Варданяном и остальной сворой - Араиком Арутюняном, Виталием Баласаняном и другими.

... "Государственный министр" кучки армянских сепаратистов в Карабахе, пузатый и бородатый Варданян намедни написал в своем Телеграм-канале: "Я не собираюсь уходить в отставку, тем более в нынешней ситуации. В то же время недопустима возможная отставка президента страны, а значит, и парламента.

Все наши усилия должны быть приумножены для преодоления вызовов, стоящих перед нами. В этой ситуации мы не имеем права следовать повестке дня врага и сдаваться. Я призываю всех к политическому здравомыслию и солидарности".

Столь визгливому и истеричному спичу его вынудили слухи о его отставке.

А про эти слухи армяне уже слагают легенды и версии. Например, по версиям подконтрольный бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну армянским медиа-ресурсов, нынешней главе армянских сепаратистов Араику Арутюняну поступило предложение из Баку, исходя из которого Арутюнян получит деньги и гарантии безопасности, если уволит Варданяна.

Шаромыжники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна пишут, говорят и показывают, что мол, Варданяна могут уволить по указке Виталия Баласаняна, который смог доказать предательские планы Рубика. Или же Варданяна уволят в связи с предстоящими "выборами" главы сепаратистов, и он претендует на данный пост.

Но, возможно, что его просто выгонят из зоны временной ответственности РМК.

Дашнаки уверены, что Варданяна могут и должны вытурить из-за его последних скандальных заявлений в адрес властей Армении.

И во всех клинических случаях гиганты мысли свято убеждены, что армяне Карабаха обязаны жить в своем микроскопическом "государстве"-огрызке, если для этого им пришлось бы перейти к общему фотосинтезу.

Или же стать автономной областью России.

Но есть третий вариант - карабахские армяне начинают нормально жить согласно требованиям законодательства Азербайджана, получают паспорта страны, становятся не только де-юре, но и де-факто гражданами нашей страны, ловят вооруженных и изможденных глупых "мартиков", сдают этих шелудивых псов как стеклотару или макулатуру, получают премиальные, отказываются от бредовых идей "Мец Хайреник" и "Миацум"а.

И в принципе, все.

Так вот, этого самого третьего варианта в их заскорузлом и усохшем до размеров фундука мозгу, увы, просто не помещается... Видимо по причине жесткого дефицита объёма.

Половина из них сейчас яростно топят за отставку Варданяна (и не только) по причине того, что свято верят в то, что он "британский шпион и пес сутулый", и вообще, поставлен на этот пост, чтобы не допустить второй сценарий. Ну, этого самого, присоединения Ханкенди к Кремлю. Впритык, без зазора, понимаешь.

Половина же вопиет, что ничего подобного, премьер Армении Никол Пашинян хочет утопить карабахских армян в их же - нет, не в фекалиях - а в крови, и потому так ненавидит, аж всеми фибрами душонки, Варданяна и желает его ухода, улета, уезда, удаления и етс.

Вот в одном никак пока не разберусь: как же я должен относиться к таким, прости Яхве, Будда, Аллах, Господи и Творец, хомо арменикус вульгарисам? Со вселенским всепрощением, - т.е. быть толстовцем или же последователем Греты Тунберг, и не обращать внимания на их маниакальные бредни?! Или же как главврач дурки относится к своим пациентам - т.е. назначить им лечебные лоботомические процедуры?!...

Кто спорит - люди все разные и высказывания у них разные. Как и действия, которые эти высказывания сопровождают. Сгоряча многое можно сказать, но публичный человек, который в интервью заявляет, что намерен воевать против Азербайджана, что "120 тысяч армян будут стоять до конца и не жалеть своей крови", что "имеющие желание напасть на армян умоются кровью" - наверное отдает себе отчет в том, что он делает. Чай, Варданян не малец, чтобы такими словами жонглировать. Сказал - получишь ответную реакцию. Принцип простой, как кирпич, которым, надо отметить, многие за несдержанность в речах и получают: кто по тыкве, а кто и по нежным частям организма - кому как повезет.

Или не повезет.

А у Министерства обороны Азербайджана, ну совершенно, совсем нет жалости к гражданам Армении и тем паче, к жителям Ханкенди и остальных мест, где пока наше небо коптят российские миротворцы. Зная их реакцию на служебные совещания в Минобороны, которой бы позавидовали подопытные Павлова, наши генералы продолжают их проводить. Эти совещания стали лакмусовой бумажкой наших намерений, включающим свет на кухне, после чего "стальные карабахские львы" превращаются в оранжево-коричневых тараканов, и стараются улепетывать со всех ног в свои щели.

Может и потому в Ереване сделали сэппуку своим пятым точкам, а в гадюшнике попросили Варданяна покинуть табуретку. Тот пока бурчит, огрызается, вопит, сопротивляется, чем загоняет остальных сородичей в еще больший стресс с риском инсульта для отсутствующего головного мозга и паралича спинномозговой жидкости.

Все просто: проблема в том, что в Ханкенди после увольнения Виталия Баласаняна была оборвана последняя линия переговоров с Баку, что сильно обострило отношения и напрягло сепаратистов, а в это время Рубен Варданян играл в "толстого, смелого ястреба".

Кремлевскому проекту под названием "Варданян - спаситель карабахских армян" подходит конец...

Ныне у Рубика две пути: Лачинский - в Армению, и расстрельный - билет в один конец...

Выбирать ему.

Видно, у Варданяна очень много врагов и противников среди самого гадюшника в Карабахе, ибо вброс про его отставку можно охарактеризовать как предупреждение: "Не уйдешь сам, поможем". Об этом свидетельствует жалкое заявление самого Варданяна.

На это указывают также заявления Пашиняна трехдневной давности, озвученные в ходе пресс-конференции, и громкие слова Симоняна "Карабах должен сам договорится с Азербайджаном".

А точку в этом вопросе поставил пашиняновский пропагандист Роман Багдасарян, который отметил, что за сложившуюся ситуацию в Карабахе в ответе лично Варданян, и армяне Карабаха должны выдворить этого негодяя.

Кинологические шоу в самом разгаре...