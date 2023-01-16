Убегая из Физули армяне в панике побросали боеприпасы

Сотрудниками Физулинского районного отдела полиции продолжаются интенсивные мероприятия по сбору боеприпасов и взрывчатых веществ с покинутых военных позиций на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных на территории района сотрудниками Физулинского районного отдела полиции были обнаружены различные боеприпасы. Найденные 45 автоматов, 11 пулеметов, 9 гранатометов, 2 противотанковых управляемых ракетных комплекса, 2 снайперские винтовки, 4 пистолета, 1 АГС, 3 ручные гранаты, 15 взрывателей, 2 прибора ночного видения, 1500 патронов различного калибра и другие боеприпасы.