"Община Западного Азербайджана" обратилась к общественности в связи с "Концепцией возвращения", передает Day.Az.

"Основываясь на праве на возвращение, закрепленном в соответствующих международных конвенциях, "Община Западного Азербайджана" продолжает работу над проектом концепции ("Концепция возвращения") мирного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории современной Армении. Широкая общественность очень заинтересована в этом вопросе. Ученые, специалисты, простые граждане обращаются в Сообщество и представляют свои мысли и предложения по концепции. Представленные идеи и предложения оказались очень полезными при подготовке проекта. В связи с этим Сообщество призывает общественность представить свои предложения по проекту "Концепции возвращения". Предложения можно отправлять на [email protected] до 18:00 21.01.2023. Особенно необходимы мнения и предложения экспертов, специализирующихся в области международного общего права, гуманитарного права, прав человека, постконфликтной реабилитации и реинтеграции, прав беженцев. Предложения можно подавать на азербайджанском, английском, русском, французском или немецком языках", - говорится в обращении.