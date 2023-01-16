Армяне клянчут деньги на новую "линию Оганяна"

После разгромного поражения во Второй карабахской войне, когда азербайджанская армия в течение получаса прорвала хваленую "линию Оганяна", армяне решили построить новую. Но так как денег на не очень-то и дорогое удовольствие в бюджете не нашлось, было принято решение начать сбор средств в Интернете.

В Сети распространились снимки оборонительных рубежей ДЗОТ-ов (деревоземляной огневой точки). Выглядит довольно забавно. Палки, мусор и старые покрышки - вот из чего устанавливают и якобы укрепляют фронтовые позиции. И на все это армяне клянчут ни много ни мало - 2300 долларов только на одну точку!

Теперь представьте сколько времени продержится весь этот курятник в случае возобновления боевых действий? Учитывая, что армяне уже в открытую заявляют о привлечении детей к военному делу, в Ереване готовятся к новой вооруженной провокации. В случае которой вся Армения потеряет шанс на мирное существование и рискует окончательно потерять государственность.