Мы надеемся на объективность мировых СМИ по акции на Лачинской дороге

Мы надеемся на объективность и беспристрастность мировых СМИ, освещающих акцию протеста на Лачинской дороге.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в заявлении Совета печати Азербайджана.

"Представление акции протеста азербайджанских активистов и представителей неправительственных организаций (НПО) на Лачинской дороге в ряде мировых СМИ, вызывает серьезное беспокойство как у различных слоев общества, так и у представителей азербайджанской журналистики.

Подобная интерпретация событий является ни чем иным, как попыткой искажения действительности, злоупотреблением возможностями свободы слова и выражения, предвзятостью и необъективностью ряда западных СМИ.

Карабах является суверенной, международно признанной территорией Азербайджана. Армяне, проживающие в регионе, также юридически являются гражданами нашей страны. Но "благодаря" финансовой подпитке армянских лоббистских и диаспорских организаций, а также Рубена Варданяна - игрушечного "госминистра" так называемого режима в Карабахе, некоторые мировые СМИ создают впечатление, будто акция азербайджанских активистов на Лачинской дороге, представляет угрозу праву карабахских армян на жизнь. На этом фоне эксплуатируются такие ложные шаблоны, как "гуманитарная катастрофа", "геноцид азербайджанцев против армянского населения", "этнические чистки", "блокада 120 тысяч армян, 30 тысяч из которых дети, тяжело больные в больницах Ханкенди". Подобная информация абсолютно лжива и не отражает действительности. Потому что протест азербайджанских активистов имеет конкретную цель - акция ни коим образом не преследует цели блокады Карабаха, и нет никаких препятствий для проезда гуманитарных колонн в регион в Ханкенди и обратном направлении.

Акция на Лачинской дороге продолжается уже более месяца. Если бы упомянутые средства массовой информации не стали бы пленниками армянской пропаганды, несколько беспристрастно отнеслись к ситуации, то обратили бы внимание на сущность шаблонов, определили бы ситуацию в регионе. К сожалению, мы видим проявление непрофессионализма. А этот способ - отвлечение от реальной действительности, явная манипуляция.

Также вызывает сожаление, что сознательно или неосознанно допускающие манипуляции, - это средства массовой информации, которые имеют вес в общественном мнении мира и Европы, руководствуются плюрализмом мнений, заявляют, что их деятельность служит человеческим ценностям. Их статьи практически одинаковы, одни и те же предвзятые утверждения, иногда даже предложения одинаковы.

Объективные СМИ изучили бы личность Варданяна, и сообщили бы о крупных денежных махинациях за плечами этого персонажа, о его близости к криминальным кругам, его незаконной и преступной деятельности. Вот это было бы примером выполнения функций и обязанностей СМИ и образцом служения человеческим ценностям.

Совет печати Азербайджана призывает ведущие мировые СМИ дать объективную оценку акции на Лачинской дороге, привлечь внимание к реальным фактам, не быть инструментом односторонней и необъективной пропаганды. Они должны учитывать, что эта акция, в целом, крайне важна с точки зрения справедливого представления на международном уровне конфликтной ситуации между Азербайджаном и Арменией, формирования мира, доверия и атмосферы мирного сосуществования в регионе Южного Кавказа в целом", - говорится в заявлении Совета.