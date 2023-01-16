В Азербайджане началось уточнение списков избирателей

Из 29 млн. 412 тыс. 764 манатов, выделенных Центральной избирательной комиссии в госбюджете на этот год, 7 млн. 262 тыс. 44 маната будут потрачены на уточнение списков избирателей.

Как передает Day.Az, в соответствии с избирательным законодательством, с начала января начался процесс составления единого списка избирателей по Азербайджанской Республике.

Составление единого списка избирателей первоначально осуществляется участковыми избирательными комиссиями.

Данный процесс будет осуществляться участковыми избирательными комиссиями в пределах избирательных участков в сроки, предусмотренные законом.

В соответствии с требованиями Избирательного кодекса участковые избирательные комиссии должны представить составленные по участку списки избирателей в соответствующие окружные избирательные комиссии не позднее 5 февраля. Окружные избирательные комиссии передадут в ЦИК первичные списки избирателей по соответствующим избирательным округам до 5 апреля. ЦИК, в свою очередь, будет осуществлять составление единого списка избирателей по всей стране.

Этот процесс будет завершен не позднее конца мая, и обновленный единый список избирателей по всей стране будет размещен на официальном сайте ЦИК.