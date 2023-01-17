Варданян, Цатурян сбежали из России, Симоньян с муженьком приготовиться на выход

Автор: Мехти Ахмедзаде

Мы уже столкнулись с одним беглецом, который сбежал от западных санкций против России, театрально отказавшись от гражданства и переехав на территории, временно подконтрольные российским миротворцам. Оказалось, что эстафету Рубена Варданяна подхватили и другие представители армянства. В частности, речь идет о главреде ИА "Реалист" Саркисе Цатуряне, чьи тупейшие вопросы достали даже официального представителя МИД России Марию Захарову. Неудивительно, если в скором времени перебежчик начнет хаять Россию последними словами, что характерно для лиц армянской национальности. Ну а следующими по списку наверняка станут армянская пропагандистка Маргарита Симоньян с муженьком Тиграном Кеосаяном - вот оно лицо армянства.

Далеко небезызвестный факт, что армяне приспосабливаются жить где угодно, кроме в рамках самой Армении. Армянская диаспора на сегодняшний день является одной из самых больших диаспор в мире ввиду этого. Они уезжают в Россию, Францию, США, куда угодно, лишь бы не жить в условиях бедности при экономической стагнации. В принципе оно понятно - все хотят жить хорошо. Но вопрос в том, как ты это делаешь.

Заселяясь где-то за рубежом, армяне, в первую очередь, пытаются втереться в доверие к местной власти или к лицам, у которых есть определенная власть, становятся их "друзьями", со временем начинают говорить, как эта земля для них "родная", вторая родина и т.д., создают себе имидж "истинных патриотов" этих стран. Далее все обычно бывает в шоколаде. Так, например, сумели подняться Симоньян, Кеосаян, Багдасаров, Габрелянов, Варданян и многие другие, которые переехали когда-то в Россию или родились в России после переезда своих предков. Они использовали влияние армянской диаспоры, криминальные схемы, связи, чтобы заработать себе состояние, которое ни они, ни их предки, никогда бы не заработали в Армении.

Как видим, играть роль "патриота России" - очень прибыльный для армянства бизнес. Однако, правда в том, что спектакль этот продолжается лишь до тех пор, пока это выгодно. С момента введения международных санкций в отношении РФ, многие армяне резко забыли про свою "вторую родину" и дислоцировались обратно в "первую", или же куда-нибудь на Запад, откуда эти санкции и исходят.

Одним из таких "истинных патриотов" является и Саркис Цатурян, который до недавнего времени был ярым "русским". Биография у него для этой роли безупречная.

На сайте Российского совета по международным делам Цатурян указан, как "российский историк-международник и публицист", ну а далее идет история его жизни.

"Родился 20 января 1989 г. в г. Ереван, Армянская ССР. Детство Цатуряна прошло в древней русской глубинке - Ростове Великом, где и состоялся (в четырнадцать лет) публицистический дебют в газете "Ростовский вестник". В 2005 г. автор поступает на кафедру теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов. В 2010 г. С. Цатурян становится бакалавром, а в 2012 - магистром в области международных отношений. Имеет диплом переводчика с французского языка. Сфера исследовательских интересов: история международных отношений; геоэкономика; глобальное управление; внешняя политика США; техника ненасильственного государственного переворота. Работы С. Цатуряна регулярно публикуются в журналах Российской академии наук. С января 2012 по сентябрь 2013 г. С. Цатурян - помощник члена Общественной палаты РФ. С июня 2012 г. продолжает обучение в аспирантуре кафедры теории и истории международных отношений РУДН. Научный руководитель - кандидат исторических наук, доцент Татьяна Ивановна Понька. С марта 2013 г. - член Молодёжного отделения Академии геополитических проблем. В мае 2013 г. автор становится лауреатом II Всероссийского конкурса "Глобальные перспективы", организованного Российским советом по международным делам и Фондом им А.М. Горчакова, в номинации "Лучшая статья, опубликованная в российском или зарубежном научном журнале в 2012 году". С сентября 2013 г. - стипендиат Президента РФ ("за выдающиеся достижения, проявленные в учебной и научной деятельности"). В декабре 2013 г. Цатурян становится победителем читательского голосования Конкурса блогеров Российского совета по международным делам (РСМД) 2013 года в номинации "Лучший блог на русском языке". В январе 2014 г. становится финалистом II Всероссийского конкурса молодых журналистов-международников, организованного РСМД, журналом "Международная жизнь" и Союзом журналистов России, в номинации "Лучшая аналитическая статья по международной проблематике". С сентября 2013 г. - преподаватель факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. С августа 2014 г. - редактор рубрики "Глобальная политика" информационного агентства "REX", - говорится на сайте, где забыли указать, что Цатурян является еще и главредом ИА "Реалист" и экспертом передачи "Время покажет".

В общем послужной список во благо Российского государства у этого персонажа велик. Саркис упорно продвигал интересы Москвы на протяжении долгих лет. Правда, до поры до времени. После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне Цатурян начал критиковать сделавшую для него все Россию. А ныне и вовсе переехал в Ереван. Соответствующий анонс он сделал в соцсетях.

"Принял решение несколько лет назад, но просто последние года полтора я готовился...", - говорит Цатурян, оправдывая свой побег. Но никто в здравом уме не поверит этим словам, ибо "российский патриот" просто сбежал от санкций, как и его соплеменники Альберт Авдолян, Сергей Асланян, Рубен Варданян и другие. Грабили Россию, пока это было возможным, а как потеряли выгоду, сразу кто куда.

Если посмотреть на недавние заявления беглеца Саркиса, да и новости, комментарии, публикуемые в его СМИ, становится очевидным, что второй причиной его измены является и "предательство России". После 44-дневной войны Цатурян резко, как и большинство армян, начал замечать "несоюзническое и бессоветсоное отношение Москвы", критиковал решения и заявления официальных лиц, да и вообще стал антироссийким, следуя тенденции армянства. Видимо, последней каплей для него стало "бездействие" российской стороны в вопросе так называемой "блокады" Лачинского коридора, по которому, между прочим, более 35 дней беспрепятственно проезжают автомобили. Но армянам и Цатуряну видится то, что им всегда хочется видеть.

Давно было понятно, что никакой Саркис Цатурян не "патриот России", хотя зарабатывает, играя эту роль, совсем немаленькие деньги. А обыкновенный армянский националист, паразитировавший на русской земле до тех пор, пока все было "шито и крыто". А как только появились санкции, он просто решил спасти свое заработанное.

Отметим, что в недавнем прошлом, он даже призывал войска НАТО заменить российских миротворцев и бил по авторитету президента Владимира Путина. Вот такая вот смена красок у хамелеона. В принципе, требуют ввода французских и американских "миротворцев" в Карабах и другие прозападные армянские националисты, которые одновременно ненавидят Россию и проклинают ее последними словами, но ведь Цатурян, если судить по материалам его информационного агентства "Реалист" - не только "патриот России", но одновременно враг Запада и "американского империализма".

И вот этот "патриот", подобно последним "западникам" в Ереване, ныне тоже требует ввести на место российских военных западных. Причем, судя по его логике, не только в Карабах, но, в перспективе, и в Гюмри.

В общем, Цатурян нашел момент и сумел выскочить "тонущего корабля" (так армянство нынче называет Россию, после введения против нее международных санкций). Какова будет его дальнейшая судьба? Тут много вариантов, но одно это точно - в Армении он свободно будет распространять антироссийские истерики, не боясь за последствия.

Хочется верить, что в Москве теперь будут блидетельнее относиться к лицам армянской национальности, кто пытается втереться в доверие. Да, если бы Россия была справедливой, то таким, как Цатурян, Симоньян, Габрелянов и прочим, не предоставлялось бы право управлять российскими медиаресурсами, которые позже становятся площадками, вредящими интересам Москвы. В РФ более чем достаточно умных, патриотичных профессионалов, которые сейчас вынуждены находиться под диктатом армянских руководителей. Вот это действительно вредоносно и несправедливо.

Азербайджану все равно, куда и зачем перебираются армяне, сколотившие состояние в России. Железный кулак Президента Ильхама Алиева на месте и об этом должны помнить наши недруги.