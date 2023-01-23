Варданян оказывает негативное влияние на процесс нормализации в регионе

В новостной повестке Южного Кавказа находится акция протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачин. На дороге, которая простирается от азербайджано-армянской границы до города Ханкенди, с 12 декабря 2022 года проводятся гражданские акции протеста. Участники выступают против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе и требуют устранить ущерб, нанесенный окружающей среде незаконной эксплуатацией природных ресурсов в Карабахском экономическом районе (КЭР), где временно дислоцированы российские миротворцы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной на европейском аналитическом портале Modern Diplomacy.

Издание отмечает, что Лачинская дорога, которая является международно признанной территорией Азербайджана, открыта для обеспечения гуманитарных потребностей жителей КЭР в соответствии с Трехсторонним заявлением, подписанным между Азербайджаном, Арменией и Россией 10 ноября 2020 года.

"Однако после окончания Второй Карабахской войны Армения продолжала использовать эту дорогу в военных целях для снабжения сепаратистов оружием и боеприпасами. Кроме того, дорога использовалась для незаконного въезда граждан третьих стран. Например, среди тех, кто прошел через КПП российских миротворческих сил и въехал в Ханкенди без разрешения Баку, были 27 граждан Ирана (ноябрь 2022 года) и кандидат на выборах президента Франции 2022 Валери Пекресс. По этой причине участники акции выдвинули второе требование: установление Азербайджаном контрольно-пропускного пункта для предотвращения неправомерного использования Лачинской дороги", - пишет Modern Diplomacy.

Издание представило своим читателям хронологию последних событий:

"Во-первых, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента относительно прекращения незаконной эксплуатации месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли" в Карабахе, азербайджанская делегация планировала провести предварительный мониторинг рудников. Однако мониторинг был сорван 10 декабря радикальными группами в Карабахе. Представитель азербайджанской делегации заявил, что из-за бездействия российских миротворцев мониторинг не состоялся.

После этого 23 азербайджанские неправительственные организации написали письмо в посольство России в Баку с требованием разрешить экологическим организациям посетить рудники в этом регионе. При этом российские миротворцы должны обеспечить безопасность пребывания экологов. Не получив ответа на свои требования от российского посольства, экоактивисты начали проводить акцию протеста на дороге Ханкенди-Лачин. Сначала российские миротворцы пытались помешать этому, но были вынуждены отступить из-за оказанного активистами сопротивления. Участники требовали встречи с командиром миротворческого контингента генералом Волковым, но он так и не явился.

15 декабря Министерство иностранных дел Азербайджана направило России ноту с требованием принять необходимые меры безопасности для доступа к вышеуказанным рудникам без каких-либо препятствий или ограничений, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью. Через день после этого государственные должностные лица Азербайджана вновь встретились с представителями РМК, но это не дало никаких результатов.

В то же время российские миротворческие силы закрыли Лачинскую дорогу в обоих направлениях и препятствовали движению. Между тем, несмотря на дезинформацию армянской стороны о том, что "Азербайджан перекрыл дорогу, и это вызвало гуманитарный кризис", азербайджанская сторона сделала заявление о готовности направить необходимую гуманитарную помощь азербайджанским гражданам в Карабахе. Таким образом, пока российские миротворцы блокировали дорогу в обоих направлениях, радикалы в Карабахе заявили, что гуманитарных перевозок не будет, пока азербайджанские активисты не будут выведены с дороги. При этом армянская сторона преследовала три цели. Первая - представить вопрос как гуманитарный кризис на международной арене и оказать давление на Азербайджан, заручившись поддержкой армянской диаспоры и третьих государств вместо того, чтобы выполнить обоснованные требования Баку. На самом деле, обращение Еревана обсуждалось в Совете Безопасности ООН, но никакого заявления принято не было. Франция также неоднократно пыталась поднять этот вопрос.

Затем Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием о том, чтобы "Азербайджан открыл Лачинскую дорогу". Но ЕСПЧ отметил, что идея о том, что дорога заблокирована Азербайджаном, - спорная. Обеспокоенные тем, что решение суда приведет к давлению, российские миротворцы устранили препятствия и открыли дорогу для гуманитарной помощи. Армянская сторона, в свою очередь, передала вопрос в Международный суд ООН. Однако ожидается, что обращение Еревана в суд не приведёт ни к чему существенному.

Армянская сторона, не сумевшая добиться желаемого в Совете Безопасности ООН и ЕСПЧ, сосредоточилась на международной прессе и социальных сетях. При поддержке армянской диаспоры и третьих государств была совершена серьезная дезинформационная атака против Азербайджана. Более того, армянская диаспора проводила черную пиар-кампанию, мол, якобы "армяне-христиане голодали в Рождество", хотя автомобили Международного Комитета Красного Креста (МККК) и российских миротворцев доставляли топливо, медикаменты и продовольствие армянским жителям Карабаха.

Между тем, Армения надеялась, что азербайджанские экоактивисты отступят из-за суровых погодных условий и растущего международного давления. Однако несмотря на то, что температура в регионе опустилась ниже нуля, участники акции продолжали протестовать. Продолжительность демонстраций вызвала раскол между ереванскими армянами и карабахскими сепаратистами. Тем временем требования азербайджанских экологов стали расти. Одним из важных требований было избавление от Рубена Варданяна, присланного в Карабах из России.

Издание напоминает, что после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне были проведены встречи между азербайджанскими официальными лицами и жителями Карабаха. Они обсудили совместное использование Сарсангской плотины, план строительства альтернативной дороги Ханкенди-Лачин и некоторые другие вопросы. Эти переговоры также дали повод надеяться на интеграцию карабахских армян в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев положительно оценил эти события и заявил, что в переговорах между Баку и карабахскими армянами нет необходимости в посреднике, и что азербайджанское государство является гарантом безопасности и прав карабахских жителей Азербайджана.

"Однако мирное решение этих вопросов, нормализация отношений Азербайджан-Армения-Турция и региональная стабилизация противоречили геополитическим интересам некоторых государств. При таком раскладе российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян, долгие годы проживший в России и не имевший никаких отношений с Карабахом, неожиданно прибыл в регион и вскоре стал управлять там всеми "структурами".

В 2019 году в докладе Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Рубен Варданян был уличен в вывозе 4,6 млрд долларов за рубеж через офшорные счета. С его прибытием карабахские армяне, которые ранее не препятствовали визиту азербайджанских должностных лиц на Сарсангскую плотину, заблокировали доступ на рудники. Объединяя людей в регионе против Баку с помощью финансовых средств, Варданян пытался нарушить процесс реинтеграции карабахских армян и усилить радикализм. С этой целью новая группа, сформированная им, заменила ту, которая вела переговоры с Азербайджаном об интеграции. Это свидетельствует о том, что существуют стороны, которые хотят сорвать мирный процесс и дестабилизировать регион, и по опыту скажем, что люди, проживающие в Карабахе, не могут стать инициаторами перемен без поддержки извне", - отмечает автор статьи.

Аналитический портал сообщает, что Варданян стремится оказать негативное влияние на процесс нормализации в регионе.

"Например, он поддержал визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Армению. Это нанесло серьезный ущерб мирному процессу. Председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес и проармянские члены Конгресса открыто поддерживали Варданяна, хотя его имя упоминается в списке лиц, против которых введены санкции.

Одним словом, основные цели Варданяна и его сторонников заключаются в том, чтобы не допустить интеграции жителей КЭР с Азербайджаном, сохранить влияние радикальной идеологии на жителей Карабаха, вооружить их, разрешить использовать Лачинскую дорогу для контрабанды, незаконно эксплуатировать рудники в КЭР, и, самое главное, не допустить выполнения Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

После встречи российских миротворческих сил с сепаратистами, 28 декабря было объявлено о том, что работы на рудниках временно приостановлены, и международные эксперты могут их проверить. Однако данное заявление не означает, что требования участников акции протеста наконец выполнены. Это решение лишь направлено на то, чтобы выставить их требования противоречивыми. Короче говоря, армянская сторона стремится проводить тайную политику в регионе, представляя эти события мировому сообществу как "гуманитарную катастрофу". Риторика радикальной оппозиции в Ереване - "геополитический баланс в регионе настроен против нас, если мы подпишем мирное соглашение, то проиграем" и "давайте отложим выполнение условий Трехстороннего заявления от 10 ноября" - была принята в качестве стратегии армянского правительства. Вместо того, чтобы выполнять договоренности и ускорить процесс подписания мирного соглашения, армянская сторона пытается выиграть время и постоянно выдвигает новые условия. Тем не менее, несмотря на все возникшие трудности, азербайджанская сторона по-прежнему полна решимости в установлении государственной власти в Карабахе. В 2023 году нас ждут важные достижения в этом вопросе", - резюмирует Modern Diplomacy.