Отчет ANAMA по итогам работы за неделю

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию в Тертере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане за период 9-14 января был обнаружен и обезврежен 1 неразорвавшийся боеприпас. От мин и неразорвавшихся боеприпасов за этот период очищена территория площадью 0,0955 гектара, говорится в сообщении.