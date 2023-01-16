https://news.day.az/politics/1528936.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.
В ходе операций по разминированию в Тертере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане за период 9-14 января был обнаружен и обезврежен 1 неразорвавшийся боеприпас. От мин и неразорвавшихся боеприпасов за этот период очищена территория площадью 0,0955 гектара, говорится в сообщении.
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