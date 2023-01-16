Автор: Мехти Ахмедзаде

Сегодня в швейцарском горнолыжном курорте Давос после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса открывается Всемирный экономический форум. В нем примут участие свыше 50 глав государств и правительств, 19 руководителей центробанков, 30 министров торговли и 35 министров иностранных дел, а также главы Организации Объединенных Наций, Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации.

Как стало известно, Армения будет отсутствовать на мероприятии. Армянские СМИ со ссылкой на правительство сообщили, что премьер страны Никол Пашинян не поедет в Давос для участия в форуме.

"Такой визит не запланирован", - сказали в правительстве, чем, собственно, и доказывается бесперспективность и никчемность РА перед мировым сообществом, о чем мы не раз писали.

За 30 лет своего искусственного существования Армения так и не смогла обрести независимость, а главное - стать партнером, который мог бы хоть что-то предложить своим союзникам, друзьям и соседям. Вместо этого страна потратила время, деньги и всевозможные ресурсы на оккупацию территории Азербайджана и агрессорскую политику, а после того, как все это было прервано по итогам 44-дневной войны, армяне, вместо того, чтобы понять свои ошибки, бросились обвинять кого угодно в нынешнем положении республики, но не самих себя.

Как результат, сегодя Армения из союзника превратилась в раздражающий чемодан без ручки для России и попрошайку перед Западом. Все, что может делать Ереван, - это клянчить помощь откуда только можно. Бесплатное вооружение, газ со скидкой, кредиты и пожертвования, которые никогда не будут возвращены.

Госдолг страны растет не по дням, а по часам, так же как и инфляция. Международные организации предупреждают о том, что бедность в Армении достигнет 50%. Тем временем, Пашинян и его свора тратят выпрошенные деньги на автомобили, отпуска и роскошь, не обращая внимания на стагнацию экономики и игнорируя региональные проекты, которые бы вытащили ее из этого бездонного колонца.

Кстати, о проектах - с момента своего зарождения по сегодняшний день, Армения не воплотила в жизнь ни один межрегиональный или даже региональный проект. Да, бывают периодически какие-то заявления, предложения, но все остается на словах. Да и нет ресурсов у нее, что либо строить, а тем более предложить другим.

Поэтому неудивительно, что Пашинян в этом году пропустит форум. Не зря многие эксперты, экономисты, международные организации называют Армению самой отсталой страной Южного Кавказа и сегодня правительство само подтвердило этот факт.