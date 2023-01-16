Против Варданяна должны быть введены международные санкции

Источник: Агентство международной информации Trend

Беглый миллиардер Рубен Варданян, который неустанно, но безуспешно распространяет фейки о якобы "блокаде Лачинской дороги азербайджанцами", теперь отчаянно просит, чтобы на основе этих фейков были введены санкции против Азербайджана. Причем призывает он к этому Россию, от гражданства которой он театрально отказался, а также от Европы и США.

На что надеется Варданян, выступая со своими жалкими призывами, большой вопрос. Ведь мировое сообщество видит, как ежедневно десятки автомобилей снабжения, легковых машин российских миротворцев, а также автомобилей Международного комитета Красного Креста беспрепятственно проходят по Лачинской дороге. Рубик заявляет о якобы "гуманитарной катастрофе" из-за "блокады Лачинской дороги Азербайджаном", хотя сами же армяне выкладывают в соцсетях фото, где наглядно видно, что полки в магазинах переполнены, люди готовят шашлыки, уезжают в отпуск, дав взятки и т.д. То есть все эти истории о "голоде армян в Карабахе" ни что иное, как выдумки Рубика.

Но если Варданян так хочет введения санкций, то не все потеряно. Санкции ввести можно, но только не в отношении Азербайджана, а против него самого, ибо на это есть все основания. Правда, засланец уже получил первую дозу санкций от Украины, но этого явно недостаточно. Рубик со своей командой наладил нелегальный бизнес в Карабахском регионе Азербайджана. Драгоценные металлы, незаконно добываемые им на территории Азербайджана, вывозились по Лачинской дороге на территорию Армении. Незаконная добыча также повлекла за собой экологические проблемы на этих территориях. И по сей день азербайджанские эксперты не допускаются туда для точной оценки ситуации.

А страны ЕС тем временем задаются вопросом о том, куда же идут деньги, которые Варданян получает от незаконной эксплуатации полезных ископаемых Азербайджана. Конечно, преступные деяния беглого миллиардера на этом не заканчиваются. Здесь уместно также вспомнить о расследовании "Тройка ландромат", раскрывшем криминальную схему Варданяна. Было выявлено, что по системе офшорных компаний "Тройки диалог" тайно переводились средства влиятельным людям в России. Через компании Варданяна из России выводились деньги, в том числе с использованием криминальных схем. В период с 2006 по 2013 годы из России было выведено около 9 миллиардов долларов. По результатам расследования было установлено, что помимо использования определенных схем, Варданян сам создавал такие структуры.

Так что вместо того, чтобы выступать с пустыми призывами, Рубику стоит задуматься о своих преступлениях и сделать выводы. А международным расследователям и правоохранительным органам следовало бы пристально изучить его криминальные деяния.