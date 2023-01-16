Сотрудники аппарата омбудсмена встретились с Тофигом Ягублу.

Как сообщили Day.Az в понедельник в аппарате омбудсмена Азербайджана, по поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой членами Национальной превентивной группы (НПГ) продолжаются посещения мест заключения.

В ходе посещений были проведены мониторинги условий и обращения с содержащимися в местах заключения лицами, организованные на основании требований Факультативного протокола "Конвенции ООН против пыток и другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания" и конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики".

В ходе мониторингов состоялась также встреча с Тофиком Ягублу сначала в центре содержания находящихся под административным арестом лиц, а 16 января - в Бинагадинском медцентре им. Меликова, куда он был переведен в связи с отказом от приема пищи. Был изучен вопрос состояния его здоровья, обеспечения прав. На встречах, проведенных в конфиденциальном порядке, также присутствовали психолог и врач НПГ. В ходе встречи было отмечено, что состояние здоровья Ягублу находится под контролем врача.

Следует отметить, что также были рассмотрены и обеспечены обращения, поступившие в адрес омбудсмена в связи с правом Ягублу на встречи с адвокатом и членами семьи. Тофиг Ягублу поблагодарил омбудсмена за проявленное внимание.