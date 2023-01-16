За 44 дня войны "Байрактар" уничтожил 75% вражеских целей

Азербайджанская армия за 44 дня войны уничтожила 75% целей беспилотными летательными аппаратами "Байрактар-ТБ2".

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Habertürk заявил генеральный директор компании Baykar Technology Халук Байрактар.

Он отметил, что Турция из страны, которая не смогла предоставить Азербайджану вертолеты для эвакуации раненых во время Первой Карабахской войны, превратилась в Турцию, предоставляющую сегодня самые современные БПЛА.