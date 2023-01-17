https://news.day.az/politics/1529041.html Посол Лейла Абдуллаева встретилась с министром иностранных дел Франции
Посол Лейла Абдуллаева встретилась с министром иностранных дел Франции
Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева встретилась с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной.
Как сообщает Day.Az, об этом Лейла Абдуллаева сообщила на своей странице в Twitter.
"С наилучшими пожеланиями дипломатическому корпусу министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны", - говорится в публикации.
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