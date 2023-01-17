О блокаде или гуманитарной катастрофе не может быть и речи

Журналист итальянского издания InsideOver Маттео Карниелетто осветил акцию протеста азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге.

Как сообщает во вторник Day.Az, в публикации отмечается, что уже более 30 дней на Лачинской дороге азербайджанские экологи озвучивают лозунги "Прекратите загрязнение", "Защитим природу - спасем себя".

"Более 30 дней они проводят мирную акцию на Лачинской дороге, а Армения обвиняет их в перекрытии дороги по политическим мотивам. Активисты отвергают обвинения и предпочитают сосредоточиться на экологии и окружающей среде" - пишется в статье.

"На протяжении десятилетий армянские оккупанты грабили эти земли и загрязняли окружающую среду. Они продолжают эту деятельность, и сейчас самое время прекратить это", - цитирует репортер протестующих и обращает внимание на факт незаконной перевозки оружия по Лачинской дороге.

"Видимо, уже в 2020 году, сразу после подписания трехсторонней декларации, дорога использовалась для незаконного оборота оружия, мин, вывоза с территории минералов, украденных с золотых и медных рудников Азербайджана. Кроме этого, многократно зафиксированы случаи незаконного въезда по этому маршруту нежелательных лиц из иных стран, в частности, граждан Ирана", - пишет итальянский журналист.

Карниелетто также затрагивает освобождение Шуши, пишет, что операция по освобождению города азербайджанским спецназом была предметом изучения военными специалистами из США и Сингапура, и напоминает, что недавно было подписано соглашение в оборонной сфере между Италией и Азербайджаном.

Итальянское издание также отвергает обвинения армян, отмечая, что дорога открыта, и участники акции никак не препятствуют передвижению автомобилей и гуманитарных колонн.

"Примерно каждые сорок минут можно увидеть, как российские машины проезжают по дороге и участники акции создают условия для их проезда. Поэтому ни о блокаде, ни о гуманитарной катастрофе речи быть не может, Российские машины, машины скорой помощи, гуманитарная помощь, транспортные средства Международного общества Красного Креста (МККК) беспрепятственно проезжают по территории где проходит акция", - подчеркивается в статье.