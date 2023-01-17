Разоблачение армян российскими СМИ

Уже месяц неспокойно на Лачинской дороге, соединяющей Карабахский экономический район Азербайджана и Армению. Там протестуют азербайджанские экологи, которые заявляют о незаконной эксплуатации природных ресурсов страны на территории, временно подконтрольной российским миротворцам.

В Армении же утверждают, что коридор, по которому в том числе перевозят продовольствие, фактически блокирован, и требуют от G20 вмешаться в ситуацию. На деле же, как выяснили российские корреспонденты, через КПП свободно проезжает гражданский транспорт, а протест экологов носит мирный характер.

Day.Az со ссылкой на News.ru представляет кадры протеста на Лачинской дороге: