https://news.day.az/politics/1529104.html Азербайджан и Евросоюз плодотворно сотрудничают и в социальной сфере - Петер Михалко
Азербайджан и Евросоюз плодотворно сотрудничают и в социальной сфере - Петер Михалко
Азербайджан и Евросоюз плодотворно сотрудничают и в социальной сфере.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил посол Европейского Союза в Азербайджанской Республике Петер Михалко, участвующий в церемонии открытия твиннинг-проекта Европейского Союза "Поддержка пенсионных реформ в Азербайджане - Фаза 2".
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