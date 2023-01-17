Азербайджан и Евросоюз плодотворно сотрудничают и в социальной сфере.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил посол Европейского Союза в Азербайджанской Республике Петер Михалко, участвующий в церемонии открытия твиннинг-проекта Европейского Союза "Поддержка пенсионных реформ в Азербайджане - Фаза 2".

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