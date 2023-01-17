https://news.day.az/politics/1529120.html Преступления, совершенные Францией: ФАКТЫ в фильме AzTV Qara - ВИДЕО
Преступления, совершенные Францией: ФАКТЫ в фильме AzTV Qara - ВИДЕО
Азербайджанское телевидение (AzTV) сняло документальный фильм о военных преступлениях и геноциде, совершенных Францией в Африке, передает Day.Az.
Экранизация под названием Qara ("Черный") содержит факты и доказательства, связанные с притеснениями и жестокостью французов в отношении африканцев, особенно народа Алжира.
Сотрудники телевидения снимали в Алжире, одной из стран, наиболее пострадавших от французской оккупации, изучали архивы и общались с экспертами и гражданами.
Представляем данный фильм:
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