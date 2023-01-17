Азербайджанское телевидение (AzTV) сняло документальный фильм о военных преступлениях и геноциде, совершенных Францией в Африке, передает Day.Az.

Экранизация под названием Qara ("Черный") содержит факты и доказательства, связанные с притеснениями и жестокостью французов в отношении африканцев, особенно народа Алжира.

Сотрудники телевидения снимали в Алжире, одной из стран, наиболее пострадавших от французской оккупации, изучали архивы и общались с экспертами и гражданами.

Представляем данный фильм: