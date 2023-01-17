Армения бросает вызов России

Российское военное присутствие невечно в Армении. Армения идет на урегулирование отношений с соседями, создание платформы добрососедских отношений для обеспечения возможного дальнейшего развития. Это программа нашей политической команды.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян.

Он добавил, что политическое руководство Армении в 90-х годах считало российское военное присутствие "спасительным кругом" для страны, указывая на экзистенциальную угрозу со стороны Турции.

"Они указывали на Турцию...Находясь в Армении, сверхцелью российского военного присутствия на турецкой границе является не функция сохранения Армении, а угроза, направленная против Турции в первую очередь...Но Турция никогда нам не угрожала, у нас нет такого факта после признания независимости Армении, чтобы Турция нам угрожала когда-либо, не было такого", - отметил депутат.

По его словам, если российских военных в Армении не будет, то она станет страной, не представляющей никакой угрозы, в том числе и для Турции.

"Потому что как Армения со своим потенциалом может угрожать Турции? Мы превратимся в соседа, который не представляет никакой угрозы для этой страны, как и для Грузии или Ирана, и в этом случае прекратятся проявления российской парадигмы", - сказал Арсенян.