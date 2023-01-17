Открытие посольства Азербайджана в Израиле поспособствует укреплению сотрудничества

Открытие посольства Азербайджана в Израиле еще больше укрепит сотрудничество между двумя странами.

Как передает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

В публикации также отмечены широкие дискуссии, проведенные с главой политического бюро министерства иностранных дел (МИД) Израиля Ализой Бин Нун и заместителем генерального директора по стратегическим вопросам МИД Джошуа Заркой о двустороннем партнерстве между Азербайджаном и Израилем, а также о региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.