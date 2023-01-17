Спецпредставитель генсека НАТО посетит Азербайджан

Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина посетит Азербайджан.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на официального представителя НАТО.

Визит состоится на этой неделе. Кроме Баку, он посетит и Ереван.

"Визит является частью систематических политконсультаций с официальными лицами двух стран. В ходе визита спецпредставитель обменяется c высокопоставленными лицами мнениями по событиям, происходящим в регионе в сфере безопасности, и партнерству НАТО с этим странами", - говорится в сообщении.

В целях безопасности точная дата визита не приведена.