https://news.day.az/politics/1529205.html Спецпредставитель генсека НАТО посетит Азербайджан
Спецпредставитель генсека НАТО посетит Азербайджан
Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина посетит Азербайджан.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на официального представителя НАТО.
Визит состоится на этой неделе. Кроме Баку, он посетит и Ереван.
"Визит является частью систематических политконсультаций с официальными лицами двух стран. В ходе визита спецпредставитель обменяется c высокопоставленными лицами мнениями по событиям, происходящим в регионе в сфере безопасности, и партнерству НАТО с этим странами", - говорится в сообщении.
В целях безопасности точная дата визита не приведена.
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