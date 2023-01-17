Генштаб Армении грабил собственную армию

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против бывшего замначальника Генштаба, экс-заместителя начальника объединенного штаба ОДКБ Айказа Багманяна по факту незаконного обогащения и сокрытия доходов, подлежащих декларированию.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, отмечается, что в период с 2014 по 2020 годы Багманян был обязан регулярно представлять декларации о доходах. За отчетный период его личные счета пополнялись денежными средствами, размер которых превышал его законные доходы, и увеличение средств не фиксировалось в декларациях.

На основании полученных фактов в главном военном следственном управлении возбуждено уголовное дело по факту незаконного обогащения и сокрытия доходов.

Кроме того, выяснислось, что в административном районе Нор Норк Еревана планируется построить 20-этажный жилой дом. Запланированный земельный участок был выделен Министерству обороны несколько лет назад.

Бывший начальник Управления вооружений Генштаба, а ныне помощник начальника Генштаба Погос Погосян купил землю у Минобороны за 25 млн драмов. Сразу после войны он подарил землю своей теще. В сентябре этого года такой же участок земли был продан за 420 млн драмов другу сына депутата Ишхана Закаряна.