Проходит заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Началось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, на заседании рассматриваются обращения о помиловании.

Напомним, что предыдущее заседание комиссии состоялось 12 января. Было рассмотрено более 100 обращений.