https://news.day.az/politics/1529240.html Проходит заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
Проходит заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
Началось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, на заседании рассматриваются обращения о помиловании.
Напомним, что предыдущее заседание комиссии состоялось 12 января. Было рассмотрено более 100 обращений.
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