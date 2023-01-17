В Нахчыване назначен новый министр по чрезвычайным ситуациям

Полковник Шахин Мирзоев назначен новым министром по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на информагентство Nuhçıxan.

Соответствующим распоряжением генерал-лейтенант Шамы Абдуллаев освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.

Нового министра коллективу представили полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли и министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.