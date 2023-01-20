Варданян написал в Европарламент

На днях армяне купили у коррумпированного до мозга костей Европарламента антиазербайджанскую резолюцию, надеясь, что эта туалетная бумажка поможет им достичь своих целей и оказать давление на Азербайджан в вопросе мирной акции, проводимой на Лачинской дороге. В общем, радуются нынче сепаратисты, мол, сейчас все будет. Беглый олигарх, засланец Рубен Варданян, осевший на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам в выдуманной должности "госминистра", аж выразил благодарность всем депутатам Европарламента за поддержку армян в Карабахе.

Политический лилипут Варданян, возомнивший себя гигантом дипломатии, пишет в ЕП, обращается ко всему ЕП будто его персона что-то значит, против него нет санкций. И не поэтому, в частности, он сбежал из России, чтобы увернуться от их последствий.

С самого первого дня своего прибытия в Азербайджан и с первого дня акции, беглый миллиардер неустанно и безуспешно распространяет фейки о якобы "блокаде Лачинской дороги азербайджанцами", купил антиазербайджанскую резолюцию на основе этих фейков и как "ждун" ожидает введения санкций против Азербайджана. На что надеется Варданян, выступая со своими жалкими призывами, большой вопрос. Ведь мировое сообщество видит, как ежедневно десятки автомобилей снабжения, легковых машин российских миротворцев, а также автомобилей Международного комитета Красного Креста беспрепятственно проезжают по Лачинской дороге. Рубик заявляет о якобы "гуманитарной катастрофе" из-за "блокады Лачинской дороги Азербайджаном", хотя сами же армяне выкладывают в соцсетях фото, где наглядно видно, что полки в магазинах переполнены, люди готовят шашлыки, уезжают в отпуск, дав взятки и т.д. То есть все эти истории о "голоде армян в Карабахе" ни что иное, как выдумки Рубика.

Но если Варданян так хочет введения санкций, то не все потеряно. Санкции ввести можно, но только не в отношении Азербайджана, а против него самого, ибо на это есть все основания. Правда, засланец уже получил первую дозу санкций от Украины, но этого явно недостаточно. Рубик со своей командой наладил нелегальный бизнес в Карабахском регионе Азербайджана. Драгоценные металлы, незаконно добываемые им на территории Азербайджана, вывозились по Лачинской дороге на территорию Армении. Незаконная добыча также повлекла за собой экологические проблемы на этих территориях. И по сей день азербайджанские эксперты не допускаются туда для точной оценки ситуации.

А страны ЕС тем временем задаются вопросом о том, куда же идут деньги, которые Варданян получает от незаконной эксплуатации полезных ископаемых Азербайджана. Конечно, преступные деяния беглого миллиардера на этом не заканчиваются. Здесь уместно также вспомнить о расследовании "Тройка ландромат", раскрывшем криминальную схему Варданяна. Было выявлено, что по системе офшорных компаний "Тройки диалог" тайно переводились средства влиятельным людям в России. Через компании Варданяна из России выводились деньги, в том числе с использованием криминальных схем. В период с 2006 по 2013 годы из России было выведено около 9 миллиардов долларов. По результатам расследования было установлено, что помимо использования определенных схем, Варданян сам создавал такие структуры.

Так что вместо того, чтобы выступать с пустыми призывами, Рубику стоит задуматься о своих преступлениях и сделать выводы. А международным расследователям и правоохранительным органам следовало бы пристально изучить его криминальные деяния. Скрывающийся от санкций Запада политический лилипут, который согласно законам Азербайджана является преступником, должен сидеть в тюрьме. Так же как и коррумпированные европейские дипломаты во главе с Евой Кайли. Надеемся, что Брюссель доведет расследование до конца и вытеснит всех армянских кротов из норы. А Европарламенту нужно не слушать байки Варданяна, а применять против него меры, поскольку он пытается избежать участи, которая ждала бы его бизнес, если бы он остался в России.