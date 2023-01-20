Отказ крупнейшей фракции, игнорирование электронного голосования и другие странности принятия антиазербайджанской резолюции в Европарламенте

Голосование по антиазербайджанской резолюции в Европарламенте сопровождалось крайне странными обстоятельствами.

Об этом сказала в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, член Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан Севиль Микаилова, передает Day.Az.

Как известно, в Европарламенте 19 января была принята антиазербайджанская резолюция, в которой содержатся провокационные и ничем не обоснованные призывы к Баку.

"Резолюция носит однобокий характер и полностью построена на фейках армянской стороны. В документе, в частности, говорится о несуществующей "гуманитарной катастрофе" ввиду "блокады Лачинской дороги". Это не первая такая резолюция, принятая в европейской структуре против Азербайджана, о ее предвзятом содержании можно говорить долго. Интересен другой момент. Ведь любой документ считается принятым, когда за него голосует большинство. А всего в процессе голосования за этот документ, если его так можно назвать, как известно участвовали около 400 из 705 членов Европейского парламента. Больше того, часть из них голосовала против. Как эта резолюция может отражать мнение всего Европарламента?", - сказала она.

Кроме того, что вызывает удивление, именно голосование по антиазербайджанской резолюции было единственным в тот день, которое проводилось не в электронном виде, а простым поднятием рук. Это вызывает крайнее возмущение, отметила Микаилова.

В качестве еще одного крупного провала проармянских сил Севиль Микаилова указала принципиальный отказ от голосования по резолюции крупнейшей фракции Европарламента, представляющей Европейскую народную партию.

"Некоторые европарламентарии находятся под влиянием армянского лобби. Руководство Европарламента должно крайне внимательно относиться к предложениям от таких депутатов. Наличие антиазербайджанских группировок в Европейском парламенте говорит о том, что некоторые депутаты забыли о своих обязанностях и занимаются лоббированием интересов Армении. Как пример, совсем недавно, в декабре прошлого года вице-президент Европарламента Ева Кайли, которая в свое время обвиняла Азербайджан в агрессии против Армении, была арестована полицией Бельгии по подозрению в коррупционной сделке. А до этого она также была уличена в обслуживании интересов армянского лобби в Европарламенте. Возвращаясь опять к содержанию последней резолюции в Европарламенте по Азербайджану, хочется отметить, что такие резолюции не имеют никакого значения и только наносят ущерб отношениям ЕС и Азербайджана", - заключила Севиль Микаилова.