В азербайджанской армии прошли мероприятия в память о трагедии 20 Января

Согласно плану, утвержденному министром обороны, по случаю 33-й годовщины трагедии 20 Января в азербайджанской армии был проведён ряд мероприятий, направленных на пропаганду примеров патриотизма, дальнейшее повышение морально-боевых качеств личного состава.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в рамках мероприятий военнослужащие посетили Аллеи Шехидов. В воинских частях, учреждениях и организациях с участием творческих коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, а также Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона были продемонстрированы документальные фильмы, видеоролики, представлены книжные выставки, посвященные трагедии 20 Января.

На мероприятиях было рассказано об исторической значимости событий 20 Января, дана информация об успешной политике общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по доведению до мировой общественности фактов о произошедших событиях. Выступившие поделились с участниками мероприятия воспоминаниями о самоотверженности наших сынов и дочерей, поднявшихся в тот исторический период на борьбу за национальное освобождение, о героизме нашего народа.

Светлая память шехидов была почтена минутой молчания.