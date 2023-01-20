Авторами предвзятой резолюции Европарламента являются парламентарии, поддерживающие Армению

Авторами предвзятой резолюции, принятой Европейским парламентом против Азербайджана 18 января, являются парламентарии, которые ранее были представлены в группе дружбы с Арменией и поддерживавшие эту страну.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сопредседатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Турал Гянджалиев.

Он отметил один из сомнительных моментов, связанных с принятием этой резолюции.

"Если принятие других документов в тот день в Европейском парламенте было осуществлено посредством электронного голосования, то почему именно этот документ, подготовленный на основе клеветнической кампании против Азербайджана и содержащий абсурдные утверждения, был принят методом так называемого "ручного голосования"? Голосование этим методом по причине того, что не все члены парламента могут быть привлечены к принятию резолюции всеобщим голосованием, указывает на то, что конечной целью было принятие этой резолюции во что бы то ни стало", - сказал Гянджалиев.

Отметим, что принятая 18 января резолюция Европарламента содержит антиазербайджанские утверждения, далекие от реалий и имеющие клеветнический характер.