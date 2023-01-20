Азербайджанцы, отдавшие свою жизнь за Родину 20 января 1990 года, преподали миру урок патриотизма

Азербайджанцы, отдавшие свою жизнь за Родину 20 января 1990 года, преподали всему миру урок патриотизма.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор, доктор Мехмет Юдже.

"20 января - День всенародной скорби. Во время январской трагедии 1990 года были убиты и ранены мирные жители, в том числе женщины и дети. Бойня, совершенная в тот день советскими войсками, до сих пор в памяти людей. В годовщину этой трагедии люди чтят память шехидов 20 Января. В этот день азербайджанский народ испытывает и горе, и чувство гордости. Азербайджанцы, отдавшие свою жизнь за Родину в тот день, преподали всему миру урок патриотизма. Азербайджан в то время не только открыл путь к своей независимости, но и вселил надежду на независимость в сердцах людей в других республиках СССР. С уважением чту память всех наших шехидов, погибших за независимость своей страны", - сказал он.

Отметим, что сегодня, 20 января в Азербайджане отмечается День всенародной скорби.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

Первым, кто выразил свое отношение к этим кровавым событиям, был общенациональный лидер Гейдар Алиев. Выступив 21 января 1990 года в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве с заявлением в связи с трагедией, Гейдар Алиев подверг резкой критике лиц, совершивших эти события. Гейдар Алиев заявил, что считает произошедшее чуждым праву, демократии, противоречащим гуманизму и провозглашенным в стране принципам строительства правового государства.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.

Сегодня души всех наших шехидов радуются, потому что Азербайджан, ради которого они отдали свои жизни, восстановил свою территориальную целостность, победив в 44-дневной Отечественной войне. Азербайджанский народ никогда не забудет своих шехидов, светлая память о них всегда будет жить в сердцах народа.