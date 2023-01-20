НАТО об итогах визита спецпредставителя Столтенберга в Азербайджан и Армению

Специальный представитель Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина на этой неделе побывал на Южном Кавказе, посетив Армению и Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт НАТО, этот визит является неотъемлемой частью их регулярных политических консультаций с партнерами.

В Армении Коломина встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, министром обороны Суреном Папикяном и другими официальными лицами.

Специальный представитель встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и другими официальными лицами.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ситуации в Лачинском коридоре.