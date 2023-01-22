Антиазербайджанская резолюция Европарламента носит заказной характер

18 января Европарламент принял предвзятую резолюцию против Азербайджана, пойдя на поводу армянских лоббистских группировок. Данная резолюция не отражает реалий, носит заказной характер и принята на основе ложных тезисов армянской пропаганды. Вызывает сожаление, что некогда влиятельный законодательный и представительный орган Европейского союза принимает безответственные решения, не вникаясь в суть происходящего.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

Наш собеседник напомнил, что Европарламент и ранее принимал несправедливые резолюции в отношении Азербайджана.

"Учитывая масштабную и укоренившуюся коррупционную проблему в Европарламенте, Азербайджану не стоит всерьез воспринимать резолюцию, цена которой не дороже клочка бумаги. В Европарламенте есть немало членов, состоящих в группе дружбы с Арменией и связанных с армянским лобби либо напрямую, либо через посреднические организации. Обвинения в адрес Азербайджана со стороны таких людей - верх политического цинизма", - подчеркнул он.

Американский политолог сообщил, что в Европарламенте не ударили палец о палец, когда Армения на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией Карабах и прилегающие к нему семь районов Азербайджана.

"Несмотря на подписанное в Москве трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, армянские незаконные вооруженные формирования до сих пор находятся на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам. Ереван всячески препятствует открытию Зангезурского коридора, который бы позволил наладить транспортное сообщение между Нахчыванской Автономной Республикой и материковым Азербайджаном. Однако Европарламент не реагирует на грубое нарушение Ереваном взятых на себя обязательств, тем самым открыто демонстрируя двойные стандарты. Уверен, что предвзятая резолюция Европарламента не повлияет на твердую позицию Азербайджана отстаивать свои национальные интересы", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов