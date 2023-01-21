Депутаты Милли Меджлиса примут участие в зимней сессии ПАСЕ
23 января в Страсбурге стартует зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, азербайджанскую делегацию на сессии возглавит председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Самед Сеидов.
Зимняя сессия ПАСЕ начнется с выборов нового председателя и заместителей председателя ассамблеи, будут назначены члены комиссий. Сессия продолжит работу срочными дебатами по правовым аспектам агрессии Российской Федерации против Украины и правам человека в этом контексте. В первый день сессии в ходе обсуждения текущих вопросов пройдут дискуссии на тему "Недавняя напряженность в отношениях между Приштиной и Белградом" и в рамках срочных дебатов - на тему "Нападения на государственных служащих". Будет представлен доклад о предложениях ПАСЕ по четвертому саммиту глав государств и правительств Совета Европы, который пройдет в столице Исландии 16 и 17 мая.
В повестку заседания также включены выступления премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич представит свое коммюнике членам ПАСЕ.
Тема борьбы с насилием в отношении женщин будет в центре внимания сессии, в частности будет обсуждаться сексуальное насилие в условиях конфликта, Стамбульская конвенция, а также роль и ответственность мужчин в прекращении насилия в отношении женщин.
В повестку сессии также включены экологические последствия вооруженных конфликтов, мониторинговые программы, вопросы этики, культуры и образования.
Ассамблея утвердит окончательную повестку дня на открытии сессии.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре