https://news.day.az/politics/1530456.html В Давосе поддержали азербайджанских экоактивистов - ФОТО
В Давосе поддержали азербайджанских экоактивистов - ФОТО
В рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) выражена поддержка азербайджанским экоактивистам, проводящим мирную акцию протеста на Лачинской дороге.
Об этом сообщили в субботу Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.
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