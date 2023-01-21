В Давосе поддержали азербайджанских экоактивистов

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) выражена поддержка азербайджанским экоактивистам, проводящим мирную акцию протеста на Лачинской дороге.

Об этом сообщили в субботу Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

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