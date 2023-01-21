Вражда между Рубиком и Араиком углубляется

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Засланец Рубен Варданян незаконно проживает в Азербайджане всего каких-то полгода, а уже успел обзавестись "традициями". Например, он завел "традицию" обращаться к армянскому народу... Вопрос первый - кто он такой, чтобы обращаться к армянскому народу? Вопрос второй - ему есть, что сказать армянскому народу?

Как бы там ни было, сегодня в 15.00 он должен был прочесть с экранов телевизоров очередную проповедь, но отложил эфир. Об этом сообщают армянские источники. До 15.00 еще есть время, и Рубик джан может и передумать. Но если эфир не состоится, это будет вполне в логике идущих в зоне временной ответственности РМК процессов. А процессы там идут довольно примечательные. Местная сепаратистская группировка и засланец Варданян никак не могут разделить власть в банде. Первая считает себя главной по праву "происхождения", а Рубик - по праву размера банковского счета. И неважно, что заложниками этой разборки являются рядовые армяне. Какая разница? Виновник нынешнего кризиса в зоне РМК Варданян обратится к соплеменникам по телевизору, расскажет им очередную страшилку про Лачинскую дорогу, порадует талонами на воздух и этим отдаст свой "госминистерский" долг. А возглавляющего группировку "наследников" Араика Арутюняна никто вообще давно не слушает.

По сведениям тех же армянских источников, обе стороны сегодня формируют свои команды, хотя больше к ним подходит слово группировки. Варданян прибыл в Ханкенди без команды и начал собирать ее, покупая сторонников, а также привлекая тех, кто был обижен по той или иной причине на Арутюняна. Достаточно сказать, что к нему пристроился небезызвестный Бако Саакян. Если бы Араик мог это сделать, то Рубика еще вчера не было бы в Ханкенди, но сил у Арутюняна на такую... ах, такую фигуру не хватает. Как уже хорошо известно всем, Варданян в Карабахе человек не случайный, он направлен туда с определенными задачами и поддерживается российским миротворческим контингентом. Ну, и, конечно, миллиарды засланца - это тоже веский аргумент.

О проблемах между "президентом" и "госминистром" стало известно в декабре, когда Арутюнян не выступил на митинге в Ханкенди. Не появился на нем и "секретарь совета безопасности" Виталий Баласанян, находящийся, как говорят, на ножах с приезжим из Москвы.

Сегодня борьба группировок, судя по всему, переходит в свою острую фазу. Желая повалить тех, кто склонялся к мирной повестке Азербайджана, Рубик джан спровоцировал ситуацию, в которой сам оказался в плохом положении, потому что ему, как богатенькому дядюшке из России, бедные родственники в лице рядовых армян Карабаха, не простят тех проблем, которые он навлек на их голову. А они обязательно в конце концов осознают, что пустые полки магазинов, талоны и веерные отключения света это игры засланца, это сознательный саботаж и террор против армянской общины со стороны Варданяна.

Это, конечно, не значит, что Араик и его группировка белые и пушистые. Вовсе нет, просто эта группировка настроена не так радикально и перспективна с точки зрения развития мирной интеграции местных армян в общую структуру страны. Этот процесс до пришествия Варданяна уже в какой-то степени начался, причем, не в условиях секретности, а вполне открыто, и не вызвал никаких массовых протестов среди армян. Наоборот, местное население, похоже, было радо, что кошмар, в котором оно живет с начала 90-х годов, наконец, закончится.

Первым, кого выбил из "власти" Варданян (если не считать убогого Бегларяна, кресло которого он занял), стал Виталий Баласанян. Именно Баласанян был тем, кто контактировал с азербайджанской стороной. По требованию Варданяна в начале января Арутюнян уволил Баласаняна из "главы совбеза", потому что Рубик считал, что Вито своими контактами с азербайджанцами мешает ему бороться за "независимость". Арутюнян испугался, но вскоре осознал, что ослабил свои позиции в противостоянии с Варданяном, и теперь, как пишут армянские СМИ, хочет вернуть Вито обратно. Баласанян служил тяжелой артиллерией, и Араик фактически остался безоружным, в то время, как Варданян продолжил переманивать на свою сторону обиженных на "власти" деятелей. Следующей "должностью" для Вито будет "военный советник". Ну, и, конечно, он вернется к контактам с азербайджанской стороной. По мнению армянских инсайдеров, таким путем Арутюнян хочет показать Баку, что не против переговоров, а Еревану дать понять, что Варданян - пустое место, никто, и все вопросы в Ханкенди решает он.

Наверняка, Варданян уже прочитал эту новость в СМИ и успел ее оценить по достоинству. Возможно, она стала причиной откладывания его "традиционного обращения к армянскому народу".

Одним словом, в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента грядет война группировок. Обе считают армянонаселенную часть Карабахского региона своей вотчиной, обе преследуют собственные цели и служат определенным хозяевам. И только простым жителям Карабаха никто не служит. Их используют и те, и другие, дезориентируя, обманывая и подставляя. Рядовые жители Ханкенди и других населенных пунктов в зоне РМК - просто заложники, интересами которых спекулируют политические интриганы.

Мы же скажем обеим сторонам только одно: вы, господа, как не садитесь, а конец у сепаратистской идеи на азербайджанской земле будет один.