В издании "International Policy Digest" опубликована обширная статья об акции протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди, а также об обеспокоенности Азербайджанского государства, вызванной незаконной добычей полезных ископаемых в Карабахе.

Как сообщает Day.Az, в статье, написанной исполнительным директором школы общественных и международных вопросов Университета Балтимора, профессором Иваном Сашей Шиханом, отмечено предвзятое отношение на Западе к акции, проводимой азербайджанскими экоактивистами против ущерба горнодобывающей промышленности.

В статье отмечено, что протестующие азербайджанские экоактивисты, установившие палатки на территории с декабря, требуют прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана и создания возможностей для деятельности группы экологического мониторинга.

В статье указывается, что армянский олигарх Рубен Варданян, направившийся по указанию Москвы в Карабах, обвиняется в возобновлении незаконной эксплуатации рудников и вывозе украденных природных ресурсов в Армению через Лачинский коридор.

"Однако очевидно, что Варданян и другие члены руководства армян в Карабахе, хотя и с некоторыми противоречивыми сообщениями, используют эту возможность, чтобы отвлечь внимание от другой недавней спорной деятельности", - говорится в статье.

По мнению автора, это связано с использованием Лачинского коридора для доставки военных средств, в том числе мин, на территорию Азербайджана, в Карабах.