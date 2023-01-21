В Давосе продемонстрирована поддержка азербайджанским экоактивистам

В рамках Всемирного экономического форума в швейцарском городе Давос продемонстрирована поддержка азербайджанским экоактивистам, проводящим мирную акцию на дороге Шуша-Ханкенди.

Aзербайджанские активисты приняли участие в акции, проведенной организацией Green Up на улице Променад в центре Давоса. Проявляя солидарность с азербайджанскими экоактивистами и представителями гражданского общества, проводящими в настоящее время акцию на дороге Шуша-Ханкенди, наши соотечественники демонстрировали плакаты, отражающие выдвинутые ими требования. Кроме того, среди размещенных вдоль улицы лозунгов находились и такие требования, как "Остановите незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана!", " Прекратить совершение террора на азербайджанских территориях!".

Проявившие интерес к акции на дороге Шуша-Ханкенди были подробно проинформированы о незаконной эксплуатации Арменией природных ресурсов на азербайджанских территориях, находящихся в настоящее время под контролем российских миротворцев, о том, что нынешняя ситуация вызывает у азербайджанской общественности справедливое недовольство.

Член правления Координационного совета азербайджанцев Швейцарии, доктор наук Женевского университета Турал Алиев, выступая на состоявшемся в Давосе мероприятии на тему "Привлечение инвестиций для возрождения природы" (Revamping İnvestment for Regenerating Nature), привлек внимание к применению зеленых технологий и инфраструктуры и постоянному использованию природных ресурсов. Он отметил, что регулярная незаконная эксплуатация природных ресурсов вызывает недовольство населения из-за причиняемого окружающей среде ущерба. В качестве примера азербайджанский ученый привел акции, проводимые в настоящее время в Азербайджане и Германии.

В рамках мероприятия, организованного ООН совместно с Европейским Союзом и Женевским университетом, демонстрировались плакаты и буклеты, отражающие требования экоактивистов.

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