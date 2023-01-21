Баку ответил на провокационные высказывания Мирзояна

Утверждения министра иностранных дел Армении, отказавшегося от участия в третьей встрече с азербайджанской стороной в Москве в продолжение женевской и вашингтонской встреч, тем самым сорвав процесс, о том, что Армения не остановила переговоры, лицемерны.

Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде 20 января 2023 года, комментируя высказывания Арарата Мирзояна в интервью информационному агентству "Арменпресс".

"Заявления армянской стороны о том, что их целью является мир и безопасность в регионе, абсурдны, поскольку Армения до сих пор создает препятствия для предложений, выдвигаемых Азербайджаном в направлении обеспечения мира и безопасности в регионе, включая открытие всех коммуникаций, продвижение процесса делимитации, подписание мирного соглашения в короткие сроки, и продолжает провокации против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана всеми средствами.

Тот факт, что министр иностранных дел Армении в ходе интервью произнес такие фразы, как "власть Нагорного Карабаха", свидетельствует о том, что эта страна до сих пор не отказалась от своих территориальных претензий к Азербайджану, в нарушение норм и принципов международного права, а также Пражского и Сочинского соглашений.

В то же время вмешательство в работу Лачинской дороги, являющейся суверенной территорией Азербайджана, является показателем того, что Армения еще не забыла проводимую в течение 30 лет оккупационную политику. Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Карабах признан всем миром территорией Азербайджана.

Вместо того, чтобы озвучивать мнения о том, что Азербайджан еще не ответил на предложения Армении и вводить международное сообщество в заблуждение, армянский министр должен признать от кого исходило первое предложение о подготовке мирного соглашения, кто первым выдвинул основные принципы, кто представил первый проект элементов мирного соглашения на встрече в Женеве, а также разъяснить то, за какой период Азербайджан и Армения дали свое мнение по каждому проекту. В декабре прошлого года, сразу после внесения своих окончательных предложений по мирному соглашению, Армения заявила, что готова подписать документ с этими предложениями, что показало, что эта страна не воспринимает всерьез переговорный процесс по соглашению. Вместо того, чтобы манипулировать процессом, армянская сторона должна сказать готова ли она к встрече. Хотим еще раз подчеркнуть, что азербайджанская сторона выступает за проведение переговоров по мирному соглашению в короткие сроки и всегда готова к этому.

В то же время министру иностранных дел Мирзояну хорошо известно, как оказывалось препятствие встрече лидеров Азербайджана и Армении в Тбилиси всеми силами. Армения все еще не ответила на предложения к проекту заявления о такой возможной встрече, представленные Азербайджаном в знак конструктивного подхода еще в начале декабря.

В ответ на ряд необоснованных претензий по ситуации вокруг Лачинской дороги, еще раз напоминаем, что согласно пункту 6 трехстороннего заявления, Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях. Гарантия безопасности также включает предотвращение злоупотреблений Лачинской дорогой.

Армения, вместо того, чтобы предотвращать злоупотребления Лачинской дорогой, вопреки трехстороннему заявлению, ввозит в Азербайджан мины нового производства с использованием Лачинской дороги, продолжает снабжение и ротацию армянских сил, которые еще не выведены с территории Азербайджана, организует транспортировку в Армению природных ресурсов, незаконно добытых на территории Азербайджана - эти факты еще раз доказывают, что Армения не заинтересована в выполнении своих обязательств, до сих пор продолжает оккупационную политику в отношении Азербайджана и совершать действия, противоречащие международному праву.

В целом, недавние утверждения министра о том, что Лачинская дорога закрыта, что армянские жители не получают гуманитарной поддержки, а позже расценившего съемку на камеру детей-подростков, возвращающихся из Армении по Лачинской дороге, как акт запугивания - это не что иное, как продукт нездорового воображения. Армянской стороне хорошо известно, как положительно относятся к армянским жителям, обратившимся за поддержкой и помощью к азербайджанской стороне.

В связи с заявлением о возникновении "кризиса" в регионе, призывом к гуманитарному вмешательству ООН, ОБСЕ и других международных субъектов, отметим, что такой призыв Армении, удерживавшей наши территории под оккупацией в течение 30 лет и не выполнявшей четыре резолюции Совета Безопасности ООН, абсурден. Что касается гуманитарной ситуации, невозможно отрицать факты, свидетельствующие о том, что армянские жители, уклоняющиеся под давлением лиц, представляющих себя лидерами армянских жителей от поддержки Азербайджана и использования Лачинской дороги, удовлетворяют свои потребности продуктами, перевозимыми за день десятками машинами российского миротворческого контингента и Международного Комитета Красного Креста. Все это доказывает, что территория, где проживают армянские жители, не находится в блокаде.

Опровержение в ходе интервью того, что произведенные Арменией в 2021 году мины были перевезены по Лачинской дороге и установлены на наших территориях, и аргументы о том, что они якобы были вывезены Азербайджаном с территории Армении, не укладываются в элементарные военные знания и логику. Азербайджанская сторона продемонстрировала командованию российских миротворческих сил, временно дислоцированных на территории Азербайджана, руководителям российского и турецкого контингентов Совместного турецко-российского Центра мониторинга, а также военным атташе и аккредитованным в Азербайджане иностранным журналистам территории, где установлены армянские мины производства 2021 года и большое количество образцов таких мин. Эти мины были осмотрены военными и специалистами. Эти факты нельзя отрицать. Заявления о том, что Армения не производила и не экспортировала мины в течение последних десятилетий, и утверждения об этом в отчетах Армении на соответствующих международных платформах являются лишь враньем. Например, постоянное представительство Армении при ОБСЕ еще 5 октября 2022 года во время выступления на форуме сотрудничества ОБСЕ по безопасности заявило, что в Армении не производятся мины. А теперь министр иностранных дел Армении подтверждает не только то, что в Армении в 2021 году производились мины, но и то, что указанные мины, обнаруженные на территориях Азербайджана, были армянского производства, несмотря на предыдущие опровержения. Наряду с упомянутым, заявления армянской стороны в интервью о том, что она устанавливает мины только на территории Республики Армения, являются лицемерными. Армения заминировала тысячи кв. км в период оккупации, в настоящее время также сохраняется минная угроза, лишь за период после 44-дневной Отечественной войны 282 азербайджанца стали жертвами мин.

Что касается претензий министра иностранных дел Армении по поводу открытия коммуникаций, мы хотели бы еще раз напомнить, что международному сообществу хорошо известно, какая именно сторона препятствует открытию каналов связи и уклоняется от соглашений в этом направлении. Азербайджанская сторона в соответствии с пунктом 9 трехстороннего соглашения требует "создания транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Армения в трехстороннем заявлении согласилась обеспечить беспрепятственное передвижение по своей территории и устранить все препятствия и должна выполнить это обязательство. Вызывает только удивление утверждение о том, что Армения, почти 30 лет удерживавшая под оккупацией международно признанные суверенные территории Азербайджана, тем самым изолируя себя от всех транспортных проектов, якобы продвигает транспортные коридоры Восток-Запад, Юг-Север.

Мы еще раз напоминаем министру иностранных дел Армении, уклоняющейся от своих обязательств, что перечисленные деструктивные действия и заявления не только не служат восстановлению мира в регионе, но в первую очередь направлены против самой Армении", - сказал Гаджизаде.