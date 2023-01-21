Как спекулянт Сорос подкупает мировые СМИ и расшатывает страны

Автор: Мехти Ахмедзаде

Дедушку Сороса, известного финансового спекулянта, который заработал свои миллиарды отнюдь не честным путем, сегодня разоблачили перед всем миром. Сообщил об этом американский Fox News, ссылаясь на исследование MRC Business, отмечая, что миллиардера, фонд которого многие страны мира признают спонсором революций, столкновений и волнений, направленных против власти, подозревают в подкупе в подкупе 253 СМИ по всему миру.

В исследование фигурируют такие влиятельные СМИ как Washington Post, Bloomberg, CNN, NBC, CBS и NPR. Как отмечается, стало известно, что миллиардер в течение многих лет платил в общей сложности 131 миллион долларов с 2016 по 2020 год 54 влиятельным деятелям медиа, чтобы они освещали события так, как хочет он. Fox News сообщает, что оплаты производились через группы, которые финансировались Джорджем Соросом.

"Более 32 миллиардов долларов, которые миллиардер Джордж Сорос вложил в свои организации для распространения своей радикальной программы "открытого общества" в отношении абортов, марксистской экономики, антиамериканизма, прекращения финансирования полиции, экологического экстремизма и фанатизма ЛГБТ по всему миру, принесли дивиденды", - пишут аналитики MRC Business Джозеф Васкес и Даниэль Шнайдер.

Как отмечается, многие деятели СМИ связаны с Соросом через Комитет защиты журналистов (CPJ), который получил 2,7 миллиона долларов от групп, поддерживаемых Соросом. MRC приводит примеры того, как несколько членов правления CPJ защищали Сороса.

Что и требовалось доказать, но это еще не все. Амбиции Сороса не заканчиваются лишь финансовыми вопросами влияния. В какой то момент он начал вкладывать деньги во власть, финансируя сотни неправительственных организаций, которые по сути были агентами его влияния и проводниками его воли в разных странах мира. Сорос постоянно пытался использовать религиозные, этнические, социальные вопросы, чтобы столкнуть людей в разных точках мира, чтобы добиться своего, в чем, собственно, и разоблачает его Fox News.

Сорос активно спонсировал смену режимов и "цветные революции" по всему миру, не раз становясь причиной кровопролитных столкновений властей с народом. Напомним, что родина Сороса, Венгрия, объявила его персоной нон-грата за попытку свержения премьер-министра страны Виктора Орбана. В России финансируемые Соросом НПО еще несколько лет начали вызывать многочисленные вопросы, и их деятельность в большинстве случаев была приостановлена.

Однако, Сорос никогда не останавливался на достигнутом и продолжал гнуть свою линию наращивания влияния в мире. Страшный кризис в Мьянме, а именно в Ракхайне - месте компактного проживания народа рохинджа - это все детища Сороса.

Из ближайших к нам примеров - Старик Джордж пытался устроить бархатную революцию во многих постсоветских странах, но самой успешной для него страной стала Армения, где к власти пришел Пашинян.

"Бархатная революция", произошедшая в Армении в 2018 году, обнажила процессы, длительное время происходившие в этой стране в тайной форме. Зловещая революция, сыграв роль "спускового крючка" в превращении "антироссийских настроений" в стране в "антироссийский фронт", превратилась в волну гнева на российские инвестиции и бизнес. В то же время с назначением Никола Пашиняна премьер-министром в результате "бархатной революции" позиции фонда Сороса в стране стали стремительно укрепляться. Фонд "Открытое общество - Армения" (Фонд Сороса), начавший свою деятельность в Армении в 1997 году, можно сказать, что в 2018 году достиг своей главной цели. Премьер-министром Армении стал человек номер один Сороса. Сегодня в соседней к нам стране постоянно проходят антироссийские митинги, русофобия достигла невероятных высот, Ереван не предпринимает никаких мер. Наоборот, армянские власти взяли курс на Запад, что и было целью американского миллиардера.

Еще Фонд Сороса принимается как крупный финансовый спонсор распространения либеральных ценностей и поэтому в основном является мишенью для правых консервативных правительств. Например, с 2014 года Сорос и его Фонд более активно вмешивается в политические процессы в Германии. На последних выборах в Бундестаг, состоявшихся в сентябре 2016 года соросовский институт особенно стремился к тому, чтобы консервативные христианские демократы, социалисты, находившиеся у власти в течение 16 лет, ушли в отставку. Фонд Сороса также принимал активное участие в антиазербайджанской кампании ​​в рамках борьбы с бывшим немецким правительством.

Перечислять махинации Сороса можно бесконечно, ибо его щупальца крепко ухватываются за всех, кто готов продаться. Пытаясь достичь своих грязных целей и амбиций, он пытался расшатать и Азербайджан, используя в осносном проплачиваемые им СМИ. Дед Джо активно использует и желтые СМИ, таблоиды, распространяя через них заказные, т.н. "расследования", которые направлены на подрыв авторитета нашей страны. Зачастую публикуемое является ничем иным, как заранее подготовленная ахинея, высосанная из пальца.

Как это работает? Сорос сначала организовывает информационную атаку при помощи СМИ и аналитических изданий. Cоросовский фонд финансирует журналистские объединения, ученых, юристов, радио, кружки по правам человека в странах, где он функционирует, или учреждает награды для этих структур. Эти награжденные, превратившиеся в зависящих от грантов Сороса, составляют основную базу "пятой колонны". Среди крупных новостных ресурсов, публиковавших "заказуху" против Азербайджана, можно встретить известный своей желтизной The Daily Mail, а сегодня и Vice Media, вокруг которого вечно крутятся скандалы.

Для тех, кто не знает, что из себя представляет, например, Vice Media - это медийная компания, в которую входит журнал (Vice), интернет-сайт, кабельное телевидение, звукозаписывающий лейбл, кинокомпания, креативное агентство и другие подразделения. Организация начала работу в 1994 году. Функционирует более чем в 30 странах мира. По оценкам некоторых экспертов капитализация компании могла достигать 4 миллиардов долларов к октябрю 2019 года. Звучит все красиво, успешно. Но Vice Media ныне считается чуть ли ни самым желтым изданием в мире. Даже Buzzfeed-у до него далеко. Все дело в том, что журналюги Vice, гоняясь за "сенсацией" и деньгами, зачастую публикуют непроверенную информацию, лже-новости, кликбейт контент, вырывают слова из контекста. Данная безобразная работа, которую поощряет Vice, вызывает постоянные скандалы среди общественных деятелей, политиков, экономистов, звезд, интернет-персон, блогеров. Внутренние проблемы этой желтой конторы тоже становятся центром критики и бурных обсуждений и осуждений. Например, в 2017 году более тридцати сотрудниц издания обвинили коллег в разного рода домогательствах сексуального характера. Основатели медиа-компании выступили с извинениями. Одной из пострадавших была выплачена компенсация. После инцидента у холдинга сменился управляющий.

Вот как коррумпированны СМИ по заказу провокатора Сороса публиковали негативные политические статьи об Азербайджане. Причем открыто используя непонятные тезисы и источники. Есть сообщения, что в рамках антиазербайджанских кампаний, Vice получила финансовую поддержку в размере 250 миллионов долларов от соросовского Института "Открытое общество" в 2019 году.

Главной задачей проведения кампаний против Азербайджана и других стран фондами, руководимыми Соросом, и связанными с ними международными организациями, распространения дезинформации является служение его неоимпериалистическим целям. Сорос хочет дестабилизировать ситуацию в суверенных государствах, чтобы навязать свою повестку дня и обеспечить защиту своих финансовых интересов. Азербайджан, отметим, всегда был против открытия в стране соросовских фондов. У нас нет места таким организациям, им тут делать нечего и это не дает покоя миллиардеру-авантюристу и провокатору. Что же касается попыток очернить нашу страну, то не на того напали. Азербайджан давно уже не та страна, на которую можно оказывать давление посредством пустых обвинений, лживых инсинуаций, фейк-статей, сливов и т.н. "расследований". Азербайджан в непростой геополитической ситуации освободил свои территории от армянской оккупации, сумел сохранить и укрепить свою независимую политику, и будет укреплять ее впредь. Мы не Армения.

В общем, посмотри, как будет развиваться ситуация с разоблачением Сороса дальше. Очевидно, что копать MRC Business будут дальше и все эти купленные СМИ попытаются спасти свою репутацию, резко изменив редакционную политику и наступит опредленное затишье в пропаганде соросовских амбиций. Тем не менее, это не первое подобного рода провал старика Джорджа. Все прекрасно знают, кто он такой и чем он занимается. Неожиданностью было, что опубликовали это в Fox News, у которых тоже есть свои бзыки, из чего можно сделать вывод, что с миллиардером хотят побороться и в США. Ждем еще свежих разоблачений.